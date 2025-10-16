2025-10-16
Food Talk | Vita (avventurosa) da food manager
Il racconto di Andrea La Caita, l'uomo che segue il ristorante Cascina Romana di Claudio Amendola
Intervista a Raffaele Borsari di Ristobar international, che si occupa di forniture per ristoranti e alberghi. Tra i suoi clienti alcuni grandi nomi di Milano da Just me a Crazy Pizza passando per Philippe Plein.
Con il presidente del Consorzio Tutela Provolone Valpadana è Giovanni Guarneri andiamo alla scoperta di un gioiello della tradizione italiana.
Le storie del Cambio e di Trippa, che vorrebbero modificare alcuni meccanismi della ristorazione. Ci riusciranno? E soprattutto: hanno ragione?
Il food è ormai da tempo uno dei settori più di tendenza. Ma ha anche dei lati oscuri, che impattano sui consumatori. Qualche consiglio per evitarli.