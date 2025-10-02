Gemma Gaetani
2025-10-02

Food Talk | Storia e meraviglie del provolone

Con il presidente del Consorzio Tutela Provolone Valpadana è Giovanni Guarneri andiamo alla scoperta di un gioiello della tradizione italiana.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | I ristoranti che fanno la rivoluzione: meno tasse e chiusure festive

Food Talk | I ristoranti che fanno la rivoluzione: meno tasse e chiusure festive

Le storie del Cambio e di Trippa, che vorrebbero modificare alcuni meccanismi della ristorazione. Ci riusciranno? E soprattutto: hanno ragione?

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Attenzione alla nuova schiavitù: quella del cibo

Food Talk | Attenzione alla nuova schiavitù: quella del cibo

Il food è ormai da tempo uno dei settori più di tendenza. Ma ha anche dei lati oscuri, che impattano sui consumatori. Qualche consiglio per evitarli.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Cosa si rischia a ordinare uno specialty coffee

Food Talk | Cosa si rischia a ordinare uno specialty coffee

Il caffè di ricerca e qualità è diventato di gran moda. E talvolta suscita fanatismi in cui il comune mortale si imbatte suo malgrado. Ascoltare per credere.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Il pane di cui si parla poco: quello che manca

Food Talk | Il pane di cui si parla poco: quello che manca

L'associazione Pane quotidiano racconta una realtà del cibo diversa da quella che di solito ci viene presentata. Lontana dai riflettori, ma profondamente concreta.

gemma gaetani food talk podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy