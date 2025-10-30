Gemma Gaetani
2025-10-30

Food Talk | Il cibo alla conquista dei social - seconda parte

Come si raccontano ristoranti, piatti e grandi chef sulla Rete? Ne parliamo con due esperti del settore che ci regalano consigli e aneddoti

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Il cibo alla conquista dei social

Food Talk | Il cibo alla conquista dei social

Come si raccontano ristoranti, piatti e grandi chef sulla Rete? Ne parliamo con due esperti del settore che ci regalano consigli e aneddoti.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Vita (avventurosa) da food manager

Food Talk | Vita (avventurosa) da food manager

Il racconto di Andrea La Caita, l'uomo che segue il ristorante Cascina Romana di Claudio Amendola

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | L'uomo che crea le cucine dei Vip

Food Talk | L'uomo che crea le cucine dei Vip

Intervista a Raffaele Borsari di Ristobar international, che si occupa di forniture per ristoranti e alberghi. Tra i suoi clienti alcuni grandi nomi di Milano da Just me a Crazy Pizza passando per Philippe Plein.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Storia e meraviglie del provolone

Food Talk | Storia e meraviglie del provolone

Con il presidente del Consorzio Tutela Provolone Valpadana è Giovanni Guarneri andiamo alla scoperta di un gioiello della tradizione italiana.

gemma gaetani food talk podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy