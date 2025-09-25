Food Talk | Le due rivoluzioni del Cambio e Trippa: quale preferite?

2025-09-25
Il food è ormai da tempo uno dei settori più di tendenza. Ma ha anche dei lati oscuri, che impattano sui consumatori. Qualche consiglio per evitarli.
Il caffè di ricerca e qualità è diventato di gran moda. E talvolta suscita fanatismi in cui il comune mortale si imbatte suo malgrado. Ascoltare per credere.
L'associazione Pane quotidiano racconta una realtà del cibo diversa da quella che di solito ci viene presentata. Lontana dai riflettori, ma profondamente concreta.
Non solo la cucina romana varca i confini. Ora anche i ristoranti e la tradizione del capoluogo lombardo arrivano nella Capitale con successo.