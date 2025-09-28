Flaminia Camilletti
Israele propone un porto ma i velisti insistono: «Vogliamo violare il blocco»

(Getty Images)
  • Altre barche si uniscono alla Flotilla, che rifiuta ogni soluzione diversa dalla prova di forza. Ma anche Frontex, tirata in ballo, avverte: «Non potremo difendervi».
  • La leader del Pd fa un taglia e cuci delle parole di Mattarella, fingendo di sposarne il monito. La realtà è che non può far scendere i due dem imbarcati né accettare l’aiuto del governo. E alla fine spera nell’Ue.

La studiosa che ama i palestinesi ma agli italiani dice: «Siete nemici»

Maria Elena Delia (Getty Images)
  • Chi è Maria Elena Delia, portavoce dei naviganti. Esondò sui social per il trionfo di Salvini.
  • Il Manuale di San Remo e l’Onu sarebbero con Israele, ma i giuristi si dividono Il precedente del 2010, in cui ci furono 10 morti, suggerisce comunque prudenza.

Più tecnologia per dissuadere i nemici

Difesa aerea nello stretto di Øresund (Ansa)
Per tenere a bada gli avversari, l’alleanza delle democrazie deve rendere sostenibile economicamente la difesa. La deterrenza hi-tech copre il ritiro dello scudo americano.
Pillole di galateo | Anche la firma ha le sue regole!

Pillole di galateo | Anche la firma ha le sue regole!play icon
Lavrov: «Niente attacchi a Ue e Nato». Kiev dichiara guerra ai disabili russi

Sergeij Lavrov (Ansa)
Il ministro degli Esteri di Vladimir Putin all’Onu: «Se aggrediti, risponderemo». Volodymyr Zelensky frigna per il sì ai paralimpici di Mosca e Bielorussia ai Giochi di Milano-Cortina e gufa: «Droni misteriosi, l’Italia può essere la prossima».
