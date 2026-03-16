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 Carlo Cambi
2026-03-16

«Con i rincari ci convertiremo al bio»

«Con i rincari ci convertiremo al bio»
Fabio Brescacin
Il fondatore di NaturaSì, Fabio Brescacin: «Con gli aumenti dei fertilizzanti, i prezzi dell’agricoltura convenzionale saliranno Mangiare male ha un costo che si paga in medicine. Per l’Ue l’agricoltura è nemica dell’ambiente: falso».

«Potremmo cominciare così: eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Ma il mondo, purtroppo, ha fatto da solo e in peggio». Una punta d’amarezza c’è in fondo al ragionamento di Fabio Brescacin, ’55 classe di ferro, ma anche di soavità come quella dei sogni. Si affida a una celeberrima strofa di Gino Paoli per tracciare la sua traiettoria di studioso, imprenditore e «militante a fianco della natura e per i contadini». Un impegno culturale che si è fatto disegno imprenditoriale e che oggi con EcorNaturaSì è divenuto protagonismo su tre fronti: produzione agricola, distribuzione alimentare, divulgazione di corrette linee guida nutrizionali. «L’ho voluto indicare nella nostra ultima campagna di informazione: fa’ che il cibo sia la tua medicina. Il copyright è di Ippocrate, l’impegno è nostro al servizio dei consumatori, a sostegno degli agricoltori».

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fabio brescacin
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«Trump ha sottovalutato l’Iran. L’Italia ora potrebbe mediare»

«Trump ha sottovalutato l’Iran. L’Italia ora potrebbe mediare»
Marco Carnelos (Imagoeconomica)
L’ex ambasciatore in Iraq Marco Carnelos: «Leader Ue imbarazzanti. Dovrebbero ricordare la lezione di Berlusconi in politica estera: si dialoga con tutti, dalla Russia al Medio Oriente».

«Mai come oggi i leader mondiali dovrebbero ricordarsi della lezione di Silvio Berlusconi in politica estera. E rintracciare ciò che è ancora attuale dello spirito di Pratica di Mare: sapersi mettere nei panni dell’interlocutore, coltivare il dialogo senza pregiudizi è un prerequisito per il successo della diplomazia». Marco Carnelos è stato ambasciatore italiano in Iraq e inviato speciale in Siria. Ha scritto con Giovanni Castellaneta il libro Berlusconi, il mondo secondo lui. Una lezione di politica estera nell’attuale disordine globale (Guerini Associati).

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​marco carnelos
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Giostra di riunioni dell’Ue e del G7. Fi insiste: accise giù, compensa l’Iva

Giostra di riunioni dell’Ue e del G7. Fi insiste: accise giù, compensa l’Iva
Antonio Tajani (Ansa)
Il gasolio schizza sopra i 2 euro al litro. Il ministro Usa: «Calo dei prezzi entro l’estate».

Oggi e domani potrebbero arrivare delle risposte dal Consiglio Energia e dal Consiglio Ambiente a Bruxelles per tamponare l’emergenza prezzi di carburanti ed energia. Sul tavolo, quindi, un Piano d’azione per un’energia accessibile e misure per affrontare la traslazione dei costi Ets. Parteciperà il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che prenderà parte anche alla riunione ministeriale dell’Alleanza per il Nucleare. Prevista anche una riunione straordinaria dei ministri dell’Energia del G7 presieduta dalla Francia. I temi sempre gli stessi.

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K.I.S.S. | La giornata nera

K.I.S.S. | La giornata nera

Prima di diventare l’uomo più veloce e famoso del mondo, fu asso della caccia e anche abbattuto. Ecco un piccolo ritratto di uno dei piloti migliori al mondo.

sergio barlocchetti kiss podcast
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L'Europa ci rimette alla canna del gas

Pur di non riprendere metano e petrolio da Putin, approfittando dello stop alle sanzioni, la Commissione preferirebbe razionare i consumi e insistere con il green. Una follia che rovinerebbe le imprese e i cittadini.


«Volete la pace o l’aria condizionata?». Quando Mario Draghi nel 2022 pose il suddetto quesito, in realtà omise di dire che la scelta era tra la libertà dell’Ucraina e la bolletta di casa nostra. Tuttavia, in seguito alla guerra in Iran, la questione si ripropone e con ancora maggiore forza. Gli italiani sanno quanto costò la decisione di appoggiare la resistenza di Kiev all’aggressione russa. A carico dei contribuenti non furono scaricati soltanto i costi degli aiuti alla popolazione ucraina, ma anche quelli indotti dal conflitto, ovvero il rincaro dei combustibili fossili, che si tradusse in un generale aumento dei prezzi.

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