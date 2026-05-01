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Carlo Cambi
2026-05-01

Europa in stagflazione, Ursula fa la nanna

La crisi nel Golfo gonfia i prezzi (ad aprile particolarmente colpita l’Italia) mentre la crescita rallenta o, come nel caso di Parigi, si azzera. Ma Von der Leyen & C. prescrivono ricette omeopatiche e sono disposti a farci morire per i rigidi parametri di Maastricht.
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Lagarde da paura: «Abbiamo discusso l’aumento dei tassi. Prezzi ancora su»

Lagarde da paura: «Abbiamo discusso l’aumento dei tassi. Prezzi ancora su»
Christine Lagarde (Ansa)
Per ora resta invariato il costo del denaro, ma per giugno si prevede una stretta. Anche la politica monetaria rema contro.

La scena, a volerla guardare senza fretta, sembra girata a teatro: la Bce lascia i tassi al 2% e apparentemente non succede nulla. Sipario immobile, orchestra in silenzio. Pubblico che aspetta senza tossire. Ma dietro le quinte si intravede il vero spettacolo. Perché dietro il voto «all’unanimità» rassicurante come un semaforo in piena notte, si è consumato dell’altro.

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Tivù Verità | Paragone: «La metamorfosi della Minetti»

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Gianluigi Paragone smaschera il paradosso del fronte del No: un giorno difende l'autonomia dei giudici come fosse sacra e il giorno dopo, sul caso di Nicole Minetti, si arrabbia perché il Ministero non ha dato ordini ai magistrati o non ha inseguito i colpevoli in Uruguay.

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Meloni a PizzAut: «Primo Maggio con i lavoratori più straordinari di tutti»

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Meloni a PizzAut: «Primo Maggio con i lavoratori più straordinari di tutti»play icon

Visita a Monza per Giorgia Meloni, che per il Primo Maggio sceglie PizzAut, la pizzeria che impiega ragazzi con autismo: «I lavoratori più straordinari di tutti».

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Il governo non sfora il patto di stabilità ma apre la trattativa con la Ue sulla deroga

Il governo non sfora il patto di stabilità ma apre la trattativa con la Ue sulla deroga
Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Giorgetti: «Il nostro obiettivo è proteggere famiglie e imprese senza ricorrere formalmente allo scostamento di bilancio».

Formalmente la parola scostamento non c’è ma nella risoluzione di maggioranza sul Dfp (il Documento di finanza pubblica) nella versione aggiornata, c’è un riferimento esplicito alle clausole di salvaguardia previste dal nuovo Patto di Stabilità europeo, una precisazione che non c’era nel testo originale circolato nella mattinata di ieri.

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