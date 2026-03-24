True Francesco Borgonovo Migliaia di bambini delle elementari al progetto per rieducare i maschi iStock

Ai piccoli saranno offerti testi ed esercizi per decostruire l’identità di genere partendo dal loro immaginario. Un’operazione culturale che prima conferma un modello, salvo poi proporsi di smantellarlo completamente.È sempre tempo di decostruzione. Anche se l’ondata woke ha attraversato una innegabile crisi e certi eccessi sono stati eliminati o smussati, la tendenza alla riscrittura della realtà (che passa ovviamente dalla sua distruzione) non è mai realmente venuta meno. In particolare non si è mai spenta la brama di rifare la mascolinità, di ristrutturare i maschi occidentali, di rieducarli per farli corrispondere a modelli ideologicamente corretti. E infatti ecco arrivare nelle classi italiane un bel progetto intitolato Storie spaziali per maschi del futuro - Scuola edition, costruito a partire dall’omonimo libro di Francesca Cavallo, già celebratissima autrice delle Storie della buonanotte per bambine ribelli. Come si legge nel materiale promozionale dell’iniziativa, «il progetto prende avvio con una fase pilota che coinvolgerà 250 classi delle scuole primarie entro il 2026 in tutta Italia, con particolare attenzione alle aree più periferiche e vulnerabili. Un intervento che raggiungerà 12.500 bambine e bambini, 5.000 docenti e oltre 50.000 persone appartenenti alla comunità educante, con l’obiettivo di generare un impatto culturale capillare e duraturo. È proprio durante la scuola primaria che si strutturano le prime rappresentazioni del maschile e del femminile, le idee su forza, fragilità, emozioni, ruoli e relazioni. Intervenire in questa fase significa agire sulla prevenzione, prima che gli stereotipi diventino disuguaglianze e, nei casi più estremi, violenza. La scuola pubblica, presidio fondamentale del tessuto sociale italiano, diventa così il luogo da cui partire per costruire un cambiamento culturale profondo e condiviso».Si tratta con tutta evidenza di un piano molto ambizioso, che coinvolgerà migliaia di bambini tra i 6 e gli 11 anni, ai quali saranno offerti testi, esercizi e attività formative allo scopo di sgominare i temibili stereotipi di genere. «Storie spaziali per maschi del futuro, scritto e pubblicato nel 2024 da Francesca Cavallo», leggiamo ancora nel comunicato di presentazione, «è una raccolta di fiabe che, per la prima volta a livello internazionale, affronta gli stereotipi di genere che danneggiano non solo le bambine, ma anche i bambini maschi, mettendo in discussione modelli tradizionali di maschilità legati all’ideale del principe azzurro e del supereroe. Attraverso la narrazione, il libro apre spazi nuovi per immaginare un maschile capace di fragilità, ascolto ed empatia, offrendo a bambine e bambini modelli più liberi e inclusivi. Da questo lavoro narrativo nasce il progetto didattico Storie spaziali per maschi del futuro - Scuola edition, con l’obiettivo di offrire all’Italia un protocollo pionieristico di prevenzione della violenza di genere, sviluppato nelle scuole primarie e replicabile su larga scala. Un progetto culturale, di lungo periodo, che agisce sull’educazione e sugli immaginari per intervenire prima che i ruoli di genere si irrigidiscano e gli stereotipi diventino regole non scritte».Tutto molto suggestivo. E per certi versi, almeno a un livello superficiale, persino condivisibile. Non c’è ovviamente nulla di male nel fatto che i maschi possano mostrare debolezze e fragilità, condividere preoccupazioni e timori. Sembra tuttavia che sia dia un po’ per scontato che gli uomini di oggi non lo facciano. È come se questo progetto avesse necessità di confermare e alimentare uno stereotipo per poi proporsi di smantellarlo. Sulle emozioni maschili fior di esperti scrivono da anni, a partire dal grande Claudio Risè, e non c’è dubbio che quegli scritti abbiano avuto effetto: gli uomini di oggi non sono per niente quelli di un tempo. Anzi, il problema è che si è decisamente andati oltre demolendo, invece degli stereotipi, la mascolinità stessa. Ancora una volta pare che si voglia imporre una sorta di mascolinità debole, sfibrata. Che si attribuisca carattere di tossicità non agli abusi della forza maschile ma alla forza stessa. Se volessimo davvero smontare i pregiudizi sui maschi dovremmo in realtà partire proprio da lì, cioè dallo smantellamento dell’idea - falsa - secondo cui gli uomini fin da bambini hanno bisogno di essere in qualche modo contenuti, purgati dal temibile veleno maschile di cui la natura li ha dotati. Certo, questo progetto della Cavallo usa toni tutto sommato moderati e più blandi, ma la prospettiva dell’autrice è chiaramente deducibile da quel che scrive e dice pubblicamente, dalle sue tirate contro i il patriarcato, il privilegio maschile e il privilegio bianco e la «visione fascista» della mascolinità. Non a caso, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa (che da aprile sarà anche un road show aperto alle scuola) è stata impreziosita dalla presenza di Stefania Ascari, deputata femminista del Movimento Cinquestelle; Filippo Sensi, senatore del Pd e di Francesca Ghirra, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Insomma, il perimetro ideologico è piuttosto chiaro. Per carità, ovviamente anche a sinistra hanno tutto il diritto di portare avanti le proprie idee e di sostenere i propri progetti. Scoraggia un po’ notare come questi vadano sempre nella stessa direzione, e si rivolgano fin troppo spesso ai bambini, allo scopo evidente di riprogrammarli, per altro con esiti talvolta grotteschi. Che senso ha, ad esempio, prendersela con il principe azzurro e i super eroi? Il primo è ovviamente una figura simbolica che svolge nelle fiabe un ruolo trasformativo che per altro trascende il maschile e il femminile, anzi è emblematico della ricomposizione degli opposti nel profondo delle protagoniste. Invece si continua a dipingerlo come una sorta di molestatore che bacia fanciulle addormentate contro la loro volontà. Quanto ai supereroi, forse la Cavallo dovrebbe leggere qualche fumetto in più, perché noterebbe l’incredibile quantità di sfumature con cui questi personaggi saranno raccontare il maschio (oltre che la femmine, visto che esistono tantissime super eroine contro cui però nessuno si scaglia mai). Al di là delle sottigliezze, però, qui il tema è uno soltanto, e molto banale: il tentativo è quello di creare una femminilità ribelle e aggressiva e una mascolinità debole e manipolabile, cosa che - al di là delle frasi fatte - è utile soltanto a dividere i sessi e ad alimentarne la guerra. Qualcuno dovrebbe spiegare per quale motivo un bambino o un adolescente non dovrebbero identificarsi in un eroe o in un condottiero, per quale ragione non dovrebbero voler essere forti e responsabili invece che timorosi e fragili. Da decenni si insiste con questa baggianata della fragilità maschile da trasformare in un valore, e il risultato è che abbiamo le generazioni di adolescenti più problematiche di sempre. Ma continuiamo a battere sullo stesso tasto, anche nelle scuole italiane. Forse, se vogliamo che i piccoli crescano liberi e indipendenti, dovremmo semplicemente lasciarli stare e smettere di provare a rieducarli.