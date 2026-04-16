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Paolo Di Carlo
2026-04-16

Dottorato honoris causa alla Lumsa per il presidente di Bf Vecchioni

Dottorato honoris causa alla Lumsa per il presidente di Bf Vecchioni
Federico Vecchioni (Ansa)
Il riconoscimento per aver unito strategia a sostenibilità economica e ambientale.

Federico Vecchioni, presidente esecutivo di Bonifiche Ferraresi, il più importante gruppo agroindustriale italiano quotato in Borsa, ha ricevuto ieri il dottorato di ricerca honoris causa in Mediterranean Studies.

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Crisi, ideologia green e «mal di Cina» fanno inchiodare il comparto auto

Mentre lo choc petrolifero e l’inflazione frenano le immatricolazioni in Europa (+1,7%), il Dragone passa da acquirente a concorrente. Il tracollo elettrico spaventa Volkswagen (-80% negli Usa). Male Porsche (-15%).

Il mercato dell’auto in Europa, nel primo trimestre 2026, è il resoconto di una crisi d’identità sistemica che coinvolge domanda, politica industriale e capitale.

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La tutela agroalimentare ora è legge

La tutela agroalimentare ora è legge
Francesco Lollobrigida (Ansa)
Introdotti nuovi reati e misure più severe contro il commercio di prodotti contraffatti Lollobrigida: «Era nel cassetto da oltre 10 anni». Esulta anche Coldiretti: «Una svolta».

Più tutela della filiera agroalimentare e riorganizzazione del sistema sanzionatorio a difesa delle eccellenze italiane. Nel giornata del made in Italy, è stato approvato il disegno di legge «Tutela agroalimentare», che nasce da un lavoro in sinergia tra i ministri Francesco Lollobrigida e Carlo Nordio.

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Dimmi La Verità | Rebecca Frassini (Lega): «Tutto sulla manifestazione di sabato 18 a Milano»

Dimmi La Verità | Rebecca Frassini (Lega): «Tutto sulla manifestazione di sabato 18 a Milano»

Ecco #DimmiLaVerità del 16 aprile 2026. La deputata della Lega Rebecca Frassini illustra i contenuti della manifestazione di sabato 18 a Milano.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Tutta La Verità | Belpietro: «Attaccare Trump non serve»

Tutta La Verità | Belpietro: «Attaccare Trump non serve»play icon

Con il Presidente degli Stati Uniti andare allo scontro frontale non ha mai portato risultati a nessuno. Nemmeno ai leader europei tanto incensati dalla sinistra. Giorgia Meloni ha fatto bene a mettere alcuni punti fermi senza andare alla rottura.

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