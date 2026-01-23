{{ subpage.title }}

Dopo il Pnrr l’edilizia dovrà cambiare passo

iStock
Alle imprese serve un nuovo modello di crescita, come il partenariato pubblico-privato.

«Ne rimarrà uno solo». Possiamo prendere a prestito la frase cult del film Highlander per anticipare una specie di battaglia finale dove le imprese del settore edile dovranno dimostrare di avere la forza per affrontare la transizione dal Pnrr a un nuovo e alternativo modello di sviluppo infrastrutturale.

Da Torino a Marte: le prove di atterraggio di «ExoMars»

Da Torino a Marte: le prove di atterraggio di «ExoMars»play icon

Per toccare correttamente la superficie del pianeta rosso, gli ingegneri hanno fatto cadere lo scheletro della piattaforma di ExoMars a varie velocità e da varie altezze su terreni simulati alla Altec di Torino.

L'asse tra India ed Emirati può aprire una frattura nel mondo sunnita

Mohamed bin Zayed e Narendra Modi (Ansa)
La visita di Mohamed bin Zayed a Nuova Delhi rafforza il patto strategico con l’India e segna una presa di distanza dal progetto di una coalizione sunnita guidata da Arabia Saudita e Pakistan. Al centro il controllo del Mar Rosso e i nuovi equilibri regionali.
Merz vuole il Mercosur «antidemocratico»

Ansa
Berlino, malgrado il rinvio del Parlamento Ue alla Corte di giustizia, spinge per l’applicazione provvisoria del trattato commerciale. In ballo c’è il litio argentino all’industria dell’auto tedesca. Ma Parigi avverte Ursula: «Qualsiasi forzatura sarebbe intollerabile».

In Europa Ursula von der Leyen è salva, ma sta messa molto male la democrazia. Il Consiglio europeo si prepara a vanificare il voto sul Mercosur espresso mercoledì dall’Eurocamera. Che viene probabilmente svenduta per un piatto di lenticchie. Anzi meglio, per una fornitura di litio argentino alle case automobilistiche tedesche che devono costruire le batterie per le auto elettriche. La conseguenza è che l’Europa unita non sta affatto bene. Nel Consiglio europeo straordinario che si è tenuto ieri sera per rispondere a Donald Trump sulle relazioni transatlantiche, si è accennato alla possibilità di varare comunque il Mercosur.

Un’Adorazione vista dal Bambino: Gasparro vince il Premio Eccellenti Pittori

«Quel che vide Nostro Signore al primo sguardo» (@Giovanni Gasparro)
Quel che vide Nostro Signore al primo sguardo vince la dodicesima edizione del Premio Eccellenti Pittori – Brazzale. Per Giovanni Gasparro è un ritorno al successo, dopo la vittoria della prima edizione nel 2014.
