2025-08-21

De Castro (Nomisma): «Accordo Ue-Usa sui dazi, stabilità salva ma niente crescita»

De Castro (Nomisma): «Accordo Ue-Usa sui dazi, stabilità salva ma niente crescita»
Il presidente di Nomisma Paolo De Castro (Imagoeconomica)
Il presidente di Nomisma commenta l’intesa Ue-Usa: evitata l’instabilità dei mercati ma senza reali spinte alla crescita. Positivi i tagli su pasta e formaggi duri, restano dazi più alti su auto, vino e alcolici.
dazi

Brasile, trovata nel cellulare di Bolsonaro una bozza di richiesta di asilo a Milei

Brasile, trovata nel cellulare di Bolsonaro una bozza di richiesta di asilo a Milei
Jair Bolsonaro (Ansa)

La polizia federale ha rinvenuto un documento di circa 30 pagine indirizzato al presidente argentino. La scoperta si inserisce nell’inchiesta che vede sotto accusa l’ex capo di Stato e alcuni suoi familiari, con sentenza attesa a settembre.

brasile bolsonaro

Le donne in cucina. Parola di femminista...

Le donne in cucina. Parola di femminista...
Chiara Pavan
La cuoca stellata Chiara Pavan si confessa a «Repubblica» e spiega che il «potere femminile» si annida davanti ai fornelli Il più classico dei luoghi comuni maschilisti viene così ribaltato senza tante spiegazioni. E avverte: «Chef? Chiamatemi cheffe».
femminismo cucina

