Francesco Bonazzi
2025-09-04

D’Alema si intrufola pure a Pechino e aiuta Xi a riscrivere la storia

Massimo D’Alema (Ansa)
Presente alla parata cinese, non si sa bene a che titolo, l’ex premier tesse l’elogio della pace davanti ai carri armati che sfilano. Poi cita un immaginario contributo del Dragone alla sconfitta del nazismo.
Ciro Grillo, muore il figlio del giudice: «Ma la capa del Tribunale ci ha chiesto di andare avanti»

Caterina Interlandi, presidente vicario del tribunale di Tempio Pausania (Imagoeconomica)
Il giovane è stato investito dalla metro martedì. L’udienza così è stata spostata al 22, nonostante le pressioni della presidente Interlandi, che voleva la sentenza già ieri.
Quando Evola insegnava ai tedeschi ad amare Roma (e viceversa)

Julius Evola negli anni Venti (Fondazione Evola)

Una recente raccolta di testi, anche inediti, ripropone uno dei temi ricorrenti nella produzione del pensatore tradizionalista: il rapporto tra Nord e Sud.

Il duo Smemoranda celebra i diritti in spregio agli ex addetti mai pagati

Gino e MIchele (Ansa)
Gino & Michele dirigeranno Fuoricinema a Milano. Uno schiaffo a 160 lavoratori.
Il ballo dei cacicchi che imbarazza il Mezzogiorno rosso

Vincenzo De Luca e Michele Emiliano impongono a Elly Schlein figli e seggi blindati I 5 stelle si alleano con la «filosofa» che inneggiava ai terroristi.
