Redazione digitale Cusano Media Group amplia le attività: dieci milioni di contatti tra tv, radio e web

Crescita dell’audience e riorganizzazione interna. È questa la direzione indicata da Cusano Media Group, il polo editoriale legato all’Università Niccolò Cusano, che negli ultimi mesi ha avviato un percorso di rinnovamento grafico e digitale.Il gruppo – attivo tra televisione, radio e informazione online – comunica di aver raggiunto una platea complessiva di circa dieci milioni di contatti mensili sommando le diverse piattaforme: canali televisivi, emittenti radiofoniche, siti web e social network. Un dato che fotografa un sistema mediatico costruito su più livelli e con una distribuzione integrata dei contenuti.Sul versante radiofonico, l’offerta ruota attorno a Radio Cusano, affiancata da emittenti a carattere sportivo come Radio Manà Manà Sport Roma e Radio Laziale. In televisione il gruppo è presente con diversi canali sul digitale terrestre, tra cui il 122, identificato con il marchio Fatti di Nera, dedicato prevalentemente a cronaca e approfondimenti.Parallelamente è stato avviato un restyling dell’identità visiva e del sito istituzionale, presentato come un passaggio di aggiornamento più che come un cambio di rotta editoriale. L’obiettivo dichiarato è razionalizzare l’offerta e rendere più riconoscibile il marchio in un mercato dell’informazione sempre più frammentato.Il gruppo sottolinea inoltre una struttura organizzativa caratterizzata da un’età media relativamente bassa e da una produzione quotidiana che alimenta contemporaneamente radio, tv e piattaforme digitali. Un modello che punta sull’integrazione tra mezzi tradizionali e distribuzione online.Il riassetto arriva in una fase in cui l’editoria locale e nazionale è impegnata a ridefinire modelli economici e presenza sul territorio. In questo contesto, Cusano Media Group prova a consolidare il proprio spazio attraverso un ampliamento dell’ecosistema già esistente, più che con l’ingresso in nuovi segmenti.