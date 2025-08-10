Carlo Cambi
and
Petra Carsetti
2025-08-10

Cuciniamo insieme: Linguine (fredde) alla puttanesca

Ci sono delle preparazioni che di solito facciamo nelle stagioni fredde che d’estate declinate secondo temperatura diventano l’esaltazione dei sapori di questo inebriante tempo del sole. E’ il caso dei pomodori che danno il meglio e che diventano golosi proprio se mangiati crudi. Da questa abitudine estiva sana e ghiotta nasce questa ricettina facilissima e saporita.

cuciniamo insieme

Le pillole di galateo di Petra e Carlo: rispettare lo spazio della relazione

pillole di galateo

Il Pd va a Bibbiano per vendicarsi dei suoi accusatori. Ma scorda qualcosa

Il Pd va a Bibbiano per vendicarsi dei suoi accusatori. Ma scorda qualcosa
Luca Gauccio al Festival d'Enza di Bibbiano
Dopo le assoluzioni in primo grado, alla festa dem nel paese emiliano si canta vittoria. Ma quel modello era un disastro.
bibbiano pd

Dazi, uffici, legali: Ricci in affanno gioca a fare il piccolo economista

Dazi, uffici, legali: Ricci in affanno gioca a fare il piccolo economista
Matteo Ricci (Ansa)
Il candidato del campo largo sfida Acquaroli: «Si sottrae al confronto». E lancia un fondo contro le misure volute da Trump. Dalla Provincia risposte contraddittorie sul suo studio. Pd nervoso per l’arrivo di Genchi.
matteo ricci

Paolo Bellavite: «Io sono uno scienziato, chi mi attacca no»

Paolo Bellavite: «Io sono uno scienziato, chi mi attacca no»
Paolo Bellavite (Imagoeconomica)
Il professore: «Durante il Covid c’è stata un’ossessione per l’informazione e la politica ha prevalso sul dibattito tra esperti. Nel gruppo tecnico sui vaccini non ci saranno fazioni, proporrò di verificare quanti sono già immuni alla malattie infettive».
paolo bellavite
