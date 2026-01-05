Redazione digitale Crans-Montana: Morire in discoteca non è una fatalità | Vita da Roy - Ep.2 play icon

La tragedia della discoteca di Crans-Montana scuote l’Europa. Roy De Vita riflette su responsabilità, sicurezza e dolore, smontando l’idea della “fatalità” e difendendo i ragazzi: divertirsi non è una colpa, morire per negligenza sì.