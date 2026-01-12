True Maurizio Belpietro Quella di Crans è stata una strage dell’avidità I coniugi Moretti, titolari del locale di Crans-Montana (Ansa)

Che cosa si può comprare con 33.000 euro? Probabilmente una Maserati usata, ma anche dei pannelli ignifughi e un impianto antincendio. Forse nella cifra ci sta anche un corso di sicurezza riservato ai dipendenti, affinché sappiano che cosa fare in caso di emergenza. Sì, più l’inchiesta sulla strage di Crans-Montana va avanti e più i dettagli dell’indagine - a dire il vero prevalentemente giornalistica e poco giudiziaria - ci fanno capire che siamo di fronte a una storia di ordinaria avidità. Durante il Covid, i coniugi Moretti ottennero un finanziamento di 75.000 euro. Ma quei soldi, invece di investirli nel loro locale per metterlo a norma con pannelli che non bruciassero alla prima scintilla e installando un impianto antincendio, li hanno usati per comprarsi una Maserati, intestandola alla società che gestiva Le Constellation.Ovviamente di un’auto, per di più di lusso, non avevano bisogno. Anche perché nel garage della coppia c’erano già una Mercedes-Amg, una Bentley e una Porsche Cayenne. I due avevano, dunque, più vetture di quante ne potessero usare contemporaneamente, per giunta non proprio utilitarie. Tuttavia, decisero di concedersi un’altra auto lussuosa, suscitando anche l’interesse della Procura del Cantone che, tuttavia, dopo aver indagato, archiviò l’indagine ritenendo che la Maserati fosse l’auto di servizio di cui i coniugi Moretti avevano necessità per svolgere la loro attività di gestori di bar e ristoranti.Con il senno di poi, però, quei 33.000 euro investiti per comprare una vettura sono la testimonianza della spregiudicatezza e dell’avidità dei due. Avevano i soldi per mettere in sicurezza il locale dove sono morti 40 ragazzi e altri 116 sono rimasti feriti e li hanno usati per comprarsi l’ennesima supercar. Erano ricchi, avevano immobili in una delle località sciistiche più prestigiose della Svizzera e altri, a quanto pare, ne avevano acquistati in Costa Azzurra. Avevano un parco vetture da far invidia a molti imprenditori. Ma non bastava. Volevano di più. Per dimostrare al mondo il proprio successo, per celebrare la propria ascesa sociale, dopo gli anni in cui lui aveva frequentato un milieu di malviventi e magnaccia, i Moretti volevano aggiungere un’altra fuoriserie alla loro scuderia. E così parte di quei 75.000 euro, ottenuti in prestito per far fronte all’emergenza Covid e alla chiusura dei loro locali, non sono serviti per ampliare le uscite di sicurezza e neppure per sostituire il materiale infiammabile di Le Constellation, ma per una Maserati.Ora Jessica Moretti piange di fronte ai cronisti, chiedendo scusa fuori tempo massimo. Ma sarebbe stato sufficiente che, invece di pensare a ingrandire ancora di più Le Constellation allargando la veranda e restringendo magari le vie di fuga, avesse pensato a come rendere sicuro il locale. Invece, come capita a chi vuole guadagnare senza farsi troppi scrupoli, ha pensato solo a quanti altri soldi avrebbe incassato, correndo verso il baratro e trascinando con sé la vita di decine di ragazzi. Di questa tragedia dell’avidità resteranno le immagini di lei che fugge la notte della strage. Mentre dei minorenni morivano asfissiati o bruciati, la signora della notte di Crans scappava, secondo alcune testimonianze, con la cassa. C’è un filo rosso che lega la sciagura del Ponte Morandi a quella della Rsa di Milano, dove sei anziani morirono soffocati dal fumo e altri 80 rimasero intossicati, per poi arrivare a Crans. È spesso la motivazione economica a unire le catastrofi. Per dirla con Giorgio Bocca, «fare soldi per fare soldi, se esistono altre prospettive, scusate, non le ho viste». Ma la storia raccontata negli anni Sessanta sul Giorno dal grande giornalista riguardava la «strage» di librerie in un centro della provincia di Pavia, non la strage di minorenni in una località di lusso delle Alpi svizzere.