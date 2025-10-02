Martino Cervo
2025-10-02

Con la scusa del sostegno all’Ucraina tentano il colpo di Stato (membro)

Con la scusa del sostegno all’Ucraina tentano il colpo di Stato (membro)
Ansa
Per accogliere Kiev si violerebbero i Trattati sull’unanimità. Che Unione è questa?
Subscribe
kiev ucraina europa

Segregata fino alle nozze combinate

Segregata fino alle nozze combinate
(IStock)
Rimini, arrestati due genitori originari del Bangladesh: la figlia 18enne maltrattata e riportata in patria con l’inganno perché già «promessa» a un signore benestante.
Subscribe
immigrazione violenza donne

Liberato il campo rom dei baby killer. Per svegliare Sala ci voleva il morto

Liberato il campo rom dei baby killer. Per svegliare Sala ci voleva il morto
(Imagoeconomica)
Blitz dei vigili nell’accampamento milanese di via Selvanesco, dove abitavano i quattro ragazzini che ad agosto hanno investito una donna con l’auto rubata. Altri 10 in comunità. «Né igiene né scuola».
Subscribe
sgombero rom

Nell’Ue già picconano il muro anti-droni. I danesi e i tedeschi: «Vanno abbattuti»

Nell’Ue già picconano il muro anti-droni. I danesi e i tedeschi: «Vanno abbattuti»
Kaja Kallas (Ansa)
A Copenaghen, dubbi sul progetto da Francia e Germania. F-16 polacchi di nuovo in volo. Giorgia Meloni: «Non scordare il fianco Sud».
Subscribe
kaja kallas

L’élite palestinese scrive una lettera alla Casa Bianca e molla i terroristi

L’élite palestinese scrive una lettera alla Casa Bianca e molla i terroristi
Yahya Al Sarraj
Prime dissociazioni dalla morsa degli islamisti: «Qui non li sopporta più nessuno».
Subscribe
yahya al sarraj
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy