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Maddalena Loy
2026-05-20

Tra stupri e violenze: il campo di battaglia dell’Emilia-Romagna che tifa immigrazione

Tra stupri e violenze: il campo di battaglia dell’Emilia-Romagna che tifa immigrazione
Un momento della fiaccolata in memoria di Saman Abbas, uccisa dai suoi familiari a Novellara il 30 aprile 2021 per aver rifiutato un matrimonio combinato e aver rivendicato il proprio diritto alla libertà (Ansa)
I sindaci «rossi» sottoscrivono una lettera per sfidare la paura. Ma non si rendono conto che, a far spavento, sono le loro città.

Fosse soltanto Modena: i fatti di cronaca avvenuti negli ultimi anni in Emilia-Romagna sono la cartina di tornasole di un sistema, quello emiliano romagnolo, che ha mostrato tutte le sue falle, fatte anche di retorica un tanto al chilo. Quella, ad esempio, di decine di sindaci della regione Emilia-Romagna che, dopo la tentata strage sabato scorso, si sono stretti intorno al primo cittadino di Modena firmando una lettera-appello congiunta, intitolata «Non usate la paura».

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Modena, l’arcivescovo «minimizza» la strage: «Solamente frutto della solitudine»

Modena, l’arcivescovo «minimizza» la strage: «Solamente frutto della solitudine»
Monsignor Erio Castellucci (Ansa)
Monsignor Erio Castellucci e «Avvenire» in campo contro la «campagna d’odio» di destra.

L’odio non è quello di chi si arma di coltello e sale su un’auto per usarla come strumento di morte. Salim El Koudri è semplicemente un ragazzo solo. Un ragazzo che sarebbe dovuto essere accompagnato dalla comunità e che invece è stato abbandonato a sé stesso.

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Moschee e cripto nella vita di Salim. La sorella: «Il male covava in lui»

Moschee e cripto nella vita di Salim. La sorella: «Il male covava in lui»
Nel riquadro Salim El Koudri, il trentunenne che sabato 16 maggio ha investito i passanti a Modena (Ansa)
Il trentunenne che voleva deliberatamente uccidere i cristiani con la sua auto possedeva svariati pc, tablet e smartphone. Forse per tentare la fortuna sul Web. Disoccupato e frustrato, non ha lasciato tracce dal 2024.

Insultava i cristiani e lanciava anatemi contro la nostra società, «razzista e ipocrita», da cui pretendeva però riconoscimenti al suo talento. Era disoccupato, ma possedeva e utilizzava svariati tablet, quattro pc e almeno cinque smartphone, che a qualcosa saranno pur serviti.

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Meloni con Modi per collaborare su difesa e sviluppo

Meloni con Modi per collaborare su difesa e sviluppo
L'incontro tra Giorgia Meloni e Nerendra Modi durante il G7 a Borgo Egnazia del 14 giugno 2024 (Ansa)
L’incontro a Roma con il primo ministro indiano rafforza il partenariato strategico tra noi e Nuova Delhi.

Un incontro tra due leader ma anche tra due amici: oggi a Roma il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è atteso prima al Quirinale, alle 10 per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi a Villa Pamphilj, alle 11.30, dove rivedrà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 20 maggio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 20 maggio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 20 maggio con Carlo Cambi

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