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Carlo Tarallo
2026-05-20

Meloni con Modi per collaborare su difesa e sviluppo

Meloni con Modi per collaborare su difesa e sviluppo
L'incontro tra Giorgia Meloni e Nerendra Modi durante il G7 a Borgo Egnazia del 14 giugno 2024 (Ansa)
L’incontro a Roma con il primo ministro indiano rafforza il partenariato strategico tra noi e Nuova Delhi.

Un incontro tra due leader ma anche tra due amici: oggi a Roma il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è atteso prima al Quirinale, alle 10 per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi a Villa Pamphilj, alle 11.30, dove rivedrà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

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Modena, l’arcivescovo «minimizza» la strage: «Solamente frutto della solitudine»

Modena, l’arcivescovo «minimizza» la strage: «Solamente frutto della solitudine»
Monsignor Erio Castellucci (Ansa)
Monsignor Erio Castellucci e «Avvenire» in campo contro la «campagna d’odio» di destra.

L’odio non è quello di chi si arma di coltello e sale su un’auto per usarla come strumento di morte. Salim El Koudri è semplicemente un ragazzo solo. Un ragazzo che sarebbe dovuto essere accompagnato dalla comunità e che invece è stato abbandonato a sé stesso.

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Moschee e cripto nella vita di Salim. La sorella: «Il male covava in lui»

Moschee e cripto nella vita di Salim. La sorella: «Il male covava in lui»
Nel riquadro Salim El Koudri, il trentunenne che sabato 16 maggio ha investito i passanti a Modena (Ansa)
Il trentunenne che voleva deliberatamente uccidere i cristiani con la sua auto possedeva svariati pc, tablet e smartphone. Forse per tentare la fortuna sul Web. Disoccupato e frustrato, non ha lasciato tracce dal 2024.

Insultava i cristiani e lanciava anatemi contro la nostra società, «razzista e ipocrita», da cui pretendeva però riconoscimenti al suo talento. Era disoccupato, ma possedeva e utilizzava svariati tablet, quattro pc e almeno cinque smartphone, che a qualcosa saranno pur serviti.

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salim el koudri

Edicola Verità | la rassegna stampa del 20 maggio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 20 maggio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 20 maggio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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Prodi e D’Alema, «gemelli cinesi»

Prodi e D’Alema, «gemelli cinesi»
Romano Prodi e Massimo D'Alema (Ansa)
I due ex premier sono in disaccordo su tutto tranne che nel magnificare il modello del Celeste Impero, tacendone i difetti e i crimini. E se fondassero un partito?

L’incontro a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump, del cui esito vedremo gli effetti più avanti, immaginiamo abbia in Italia due osservatori particolarmente attenti: Romano Prodi e Massimo D’Alema. Le ragioni sono note: i due protagonisti che hanno calcato la scena politica nel recente passato hanno intensi rapporti con la Repubblica popolare cinese.

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prodi d'alema
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