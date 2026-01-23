{{ subpage.title }}

True
Flaminia Camilletti
2026-01-23

Cambia il dl Stupri: sparito il consenso secondo per secondo. E la sinistra sclera

Cambia il dl Stupri: sparito il consenso secondo per secondo. E la sinistra sclera
Giulia Bongiorno (Ansa)
Il nuovo testo del disegno di legge presentato da Giulia Bongiorno smussa alcuni punti critici. Boldrini, Cucchi, Zan & C. strepitano.

Come promesso alla fine dello scorso anno, il presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una nuova versione del disegno di legge sullo stupro. Erano stati fatti alcuni rilievi sulla formula precedente che prevedeva il principio del «consenso libero e attuale». Concetto definito troppo vago e, per questo, soggetto a troppe interpretazioni. Nella nuova versione, si inverte il paradigma e si parla di «dissenso». Nel nuovo testo si legge: «L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Una cornice che fornisce meno spazio a interpretazioni dei giudici.

Continua a leggereRiduci
dl stupri
True

L’asse Roma-Berlino punta a cambiare l'Ue e isolare Macron

L’asse Roma-Berlino punta a cambiare l'Ue e isolare Macron
Giorgia Meloni e Friedrich Merz (Ansa)
Merz a Davos: «Cambiamo l’Europa con la Meloni, ho sentito anche Draghi». Priorità: eliminare la burocrazia dell’Ue. La stampa tedesca già dà il benservito a Macron: «Leader di ieri». Da noi, invece, il nuovo mito è il canadese Mark Carney. Cavallo di Troia dei cinesi.

Elaborare «nuove idee» per cambiare l’Europa con Giorgia Meloni. Dal palco di Davos, Friedrich Merz conferma che gli stravolgimenti sullo scacchiere stanno ridisegnando anche i rapporti di forza all’interno dell’Ue: l’alchimia tra Francia e Germania si è guastata e, al suo posto, si va consolidando un asse Roma-Berlino. Qualunque riferimento a fatti e persone del passato magari è fuori luogo, ma non è casuale, perché nel Vecchio continente le direttrici sono sempre quelle: quando l’Italia si avvicina ai teutonici, i transalpini guardano al di là della Manica. Come ha fatto con l’iniziativa dei volenterosi Emmanuel Macron, che la Süddeutsche Zeitung dà per finito («era ieri», lo dileggia il giornale). Certo, l’intesa con Londra non è lineare: il Regno Unito mantiene una posizione critica verso Donald Trump, ma non ha alcuna intenzione di passare allo scontro frontale, seguendo il top gun dell’Eliseo.

Continua a leggereRiduci
italia germania
True

Varese, finta rissa per un video trap: via Como nel caos, intervengono carabinieri e polizia

True
Varese, finta rissa per un video trap: via Como nel caos, intervengono carabinieri e poliziaplay icon
content.jwplatform.com

Un gruppo di giovani blocca la strada in centro per girare una clip musicale: urla, tensione e residenti nel panico. Il blitz notturno finisce con l’arrivo delle forze dell’ordine.

Altro che set cinematografico: per alcuni minuti via Como a Varese si è trasformata in un palcoscenico della paura. Un gruppo di giovani ha bloccato la strada nel cuore della città per girare un video trap, mettendo in scena urla, atteggiamenti aggressivi e movimenti da rissa. Il risultato? Residenti terrorizzati e forze dell’ordine costrette a intervenire in piena notte.

Continua a leggereRiduci
varese finta video trap
True

Scontro sul Board per la pace a Gaza

Scontro sul Board per la pace a Gaza
Ansa
Trump battezza l’organismo internazionale che supervisionerà la «nuova» Striscia. Tra gli europei aderisce Orbán, bizze per l’apertura allo zar. Italia bloccata dalle leggi.

Ieri a Davos, in Svizzera, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presieduto la cerimonia di firma dello statuto del nuovo Board of Peace, l’organismo internazionale promosso dalla Casa Bianca con l’obiettivo dichiarato di intervenire nei contesti di crisi e, in primo luogo, nella ricostruzione della Striscia di Gaza nel dopoguerra. Alla firma hanno partecipato i leader di Argentina, Ungheria, Indonesia, Arabia Saudita, Turchia e altri 14 Paesi.

Continua a leggereRiduci
gaza
True

Costi alle stelle, stallo sulla perizia. Bimbi nel bosco in una tragica farsa

Costi alle stelle, stallo sulla perizia. Bimbi nel bosco in una tragica farsa
La famiglia Trevallion (Ansa)
Il Comune di Palmoli ha già speso 15.000 euro per la residenza protetta che ospita madre e figli, la Regione Abruzzo ne aggiunge 30.000. E slitta la valutazione psicologica decisa dal tribunale: manca il traduttore.

A questo punto si può dire che la tragedia sia degenerata totalmente in farsa. Uno spettacolo grottesco che, però, si consuma sulla pelle di tre bambini e di due genitori devastati da quasi 100 giorni di separazione. I tre figli della cosiddetta famiglia nel bosco sono stati allontanati da casa alla fine di novembre e sono ancora ospitati in una struttura protetta a Vasto. Il loro Comune di provenienza, Palmoli, ha speso finora quasi 15.000 euro per garantire la loro permanenza nella residenza sotto la sorveglianza degli assistenti sociali e della curatrice. Per evitare che a Palmoli vadano in rovina, la Regione Abruzzo ha stanziato fondi per 30.000 euro e già così il quadro è decisamente assurdo.

Continua a leggereRiduci
famiglia bosco
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy