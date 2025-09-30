Redazione digitale Caivano, la bonifica dei Carabinieri dove e' avvenuta la stesa True play icon (Ansa)

La chiesa di Don Patriciello è presidiata dopo le minacce ricevute.A Caivano l'attenzione resta altissima dopo l'ennesima stesa che ha seminato paura tra i cittadini. Nelle ultime ore i carabinieri hanno avviato una vasta bonifica del territorio, setacciando strade, vicoli e aree sensibili con pattuglie, unita' cinofile e posti di blocco. Obiettivo: ristabilire sicurezza e dare un segnale concreto di presenza dello Stato in un contesto segnato da episodi di violenza e intimidazione. Particolare rilievo assume la situazione intorno alla chiesa di San Paolo Apostolo, guidata da don Maurizio Patriciello, da sempre voce coraggiosa contro la camorra e il degrado sociale. Dopo le gravi minacce ricevute dal sacerdote - a cui è stato recapitato un fazzoletto di carta con all'interno un proiettile - l'edificio religioso è ora completamente presidiato dalle forze dell'ordine. Militari e mezzi sono costantemente presenti davanti all'ingresso e nei pressi della parrocchia, simbolo di legalità e punto di riferimento per la comunità.