2025-09-30

Caivano, la bonifica dei Carabinieri dove e' avvenuta la stesa

Caivano, la bonifica dei Carabinieri dove e' avvenuta la stesaplay icon
(Ansa)

La chiesa di Don Patriciello è presidiata dopo le minacce ricevute.

caivano carabinieri

La carta segreta di Gianni Agnelli può cambiare la storia dell’eredità

Gianni Agnelli e il testamento olografo del 1998 (Getty Images)
Spunta un testamento del 1998 in cui l’Avvocato avrebbe dato il 25% della cassaforte «Dicembre» a Edoardo, morto nel 2000. I legali di Margherita: «Tradite le volontà di suo padre». Quelli di John Elkann: «Non incide».
eredità agnelli

In odio alla Venezi la sinistra impara cos’è un curriculum e saluta le quote rosa

Beatrice Venezi (Ansa)
I titoli della musicista «meloniana», dopo anni di nomine partitiche a senso unico, diventano di colpo un criterio vitale.
beatrice venezi

Fornero sadica: «La pensione non è dovuta»

Elsa Fornero (Ansa)
Mentre le agenzie di rating premiano l’Italia, l’ex ministro del Lavoro torna a fare terrorismo pontificando sulla Finanziaria: «Punirà i giovani», dice lei che ha fabbricato esodati. E il suo amico Monti svela che anche la Bce è manovrata dalla politica.
fornero pensioni

Tracollo Stellantis: la Fiom sbugiarda il mutismo di Landini

Dossier sulla crisi del gruppo: persi 9.600 posti in quattro anni nel silenzio assordante del leader Cgil. Ma ora i suoi si ribellano.
crisi stellantis
