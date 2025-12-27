True Fabrizio Boschi Blitz della tutrice: bimbi del bosco a scuola Maria Luisa Palladino, la tutrice nominata dal tribunale per i Minorenni dell'Aquila per i bimbi nel bosco (Ansa)

Malgrado la famiglia sia contraria, la curatrice dei Trevallion e il Tribunale dei minori spingono per iscrivere i piccoli all’istituto di Palmoli, chiedendo pure l’intervento del sindaco. A papà Nathan negato persino il pranzo di Natale insieme a moglie e figli.La storia della famiglia nel bosco sta assumendo i connotati di una serie tv di genere fantasy. Ma qui non siamo su Netflix, questa è vita reale. La fiaba di Natale a Palmoli (Chieti) dove, fino a un mese fa, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion vivevano con i loro tre bambini, una di 8 anni e due gemelli di 6, in una una casa priva di acqua, luce, rete fognaria e servizi igienici, si spezza il 20 novembre, quando gli assistenti sociali e i carabinieri eseguono un’ordinanza del Tribunale dei minori di Chieti allontanando i bambini dai genitori. Sospesa la «responsabilità genitoriale». Il trauma della famiglia del bosco diventa pubblico. E l’Italia si spacca. Chi sta con la scelta neorurale dei genitori, chi la contesta. Chi chiede un immediato ricongiungimento, chi chiede il rispetto delle decisioni della magistratura minorile.La storia ormai la conoscono tutti. I tre bambini vengono portati in una comunità di accoglienza per minori, a Vasto, insieme alla madre che però può stare con loro solo durante i pasti. E questa è stata la situazione anche il giorno di Natale. A papà Nathan sono state concesse appena due ore e mezza con la sua famiglia, dalle 10 alle 12,30, senza nemmeno pranzare insieme. Normalmente ha accesso alla struttura solo due volte a settimana, per un’ora. Il padre, stanco e debilitato, descrive il Natale come «una notte dolorosa e molto triste».La richiesta di ricongiungimento presentata dagli avvocati, Marco Femminella e Danila Solinas, respinta dai giudici, suscita l’indignazione generale. La responsabile del servizio minori della casa famiglia di Vasto spiega che il ricongiungimento avrebbe creato un precedente anche per le altre famiglie presenti. Il vicepremier Matteo Salvini si rivolge ai giudici: «Mettetevi una mano sulla coscienza, almeno il giorno di Natale un atto di generosità e di rispetto ve lo potevate regalare. Cattiveria istituzionale gratuita, una violenza di Stato senza senso e senza precedenti».Per settimane si è parlato del Natale come possibile giorno del ricongiungimento. Ma niente. La famiglia resterà divisa per almeno altri quattro mesi. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha stabilito una verifica sullo stato psichico dei genitori e un’indagine psico-diagnositica sui figli. Per i magistrati si rende «necessario un congruo accertamento tecnico sulle competenze genitoriali» e hanno nominato una psichiatra che inizierà il suo lavoro il 5 gennaio e che entro 120 giorni dovrà redigere una relazione. Intanto i genitori avrebbero accettato di trasferirsi nell’abitazione messa a disposizione gratuitamente da un imprenditore locale nel periodo necessario ad adeguare il loro casale alle prescrizioni del tribunale.Una storia che inizia nel settembre 2024, quando a causa di un’intossicazione da funghi la famiglia si reca al pronto soccorso. E da lì la loro vita diventa pubblica. La Corte d’Appello, il 19 dicembre, decide che i bambini non possono tornare con i loro genitori nemmeno per le festività natalizie. Il forte ritardo scolastico dei bimbi è stato uno degli aspetti che più hanno convinto il magistrato a togliere la potestà genitoriale alla coppia. I tre bambini, non essendo mai stati iscritti a scuola, non sanno né leggere né scrivere, stanno imparando ora l’italiano. La bambina più grande, sotto dettatura, sa scrivere solo il suo nome. A tal proposito, malgrado la contrarietà dei genitori, i giudici e la tutrice dei bambini del bosco, l’avvocato Maria Luisa Palladino, spingono per iscrivere i tre bambini a scuola. Palladino ha contattato il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, per organizzare con lui un recupero educativo e culturale all’Istituto comprensivo Castiglione Messer Marino-Carunchio. Non sembra superata neanche la lesione del diritto dei minori alla vita di relazione: «Nell’interazione con gli altri bambini presenti in comunità si denota imbarazzo e diffidenza», dicono le assistenti. E il tribunale denota anche «l’insistenza con cui la madre pretende che vengano mantenute dai figli abitudini e orari difformi dalle regole che disciplinano la vita degli altri minori ospiti della comunità». La routine adottata nel bosco era la sveglia all’alba e il riposo entro le 18. Scrive l’assistente sociale: «Gli operatori sono riusciti a fare la doccia ai bambini soltanto nella serata del secondo giorno di collocamento ma solo con acqua, non volendo usare saponi».Gli avvocati della coppia le definiscono «ricostruzioni grottesche» e puntano alla dimostrazione che lo stile di vita scelto dai genitori non costituisce un pregiudizio per il benessere dei minori. Adesso c’è solo da aspettare. Se ne riparlerà a maggio. Per provare a sbrogliare la matassa bisogna mettere in ordine le carte giudiziarie e le testimonianze. Sforzarsi di restare neutrali di fronte al carattere fiabesco di questo Christmas Carol dei giorni nostri.