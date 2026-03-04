True Mirella Molinaro L’autopsia sul bimbo del Monaldi: «Non ci sono lesioni da espianto» Ansa

Smentite le testimonianze, finite agli atti dell’inchiesta, secondo cui il cuore destinato al piccolo sarebbe stato danneggiato durante le operazioni a Bolzano. Il medico legale: «Niente tagli sul ventricolo, adesso silenzio».Il cuore del piccolo Domenico Caliendo non presenterebbe «lesioni da espianto» e non ci sarebbe il taglio sul ventricolo. È uno dei primi elementi emersi dall’esame autoptico sul corpo del bimbo di due anni morto a causa di un trapianto di cuore fallito. Il medico legale Luca Scognamiglio, consulente della famiglia del bimbo ha fornito solo qualche dettaglio: «L’unica cosa che possiamo dire è che da un primo esame sembrerebbero non esserci lesioni macroscopiche al cuore. In particolare, non sembra esserci il taglio sul ventricolo di cui qualche fonte ha parlato. Le operazioni sono state riaggiornate al 28 aprile a Bari. Abbiamo trovato un collegio peritale di altissimo livello, ne siamo felici. Dobbiamo ringraziare anche la Procura che ha nominato un suo collegio di consulenti. Adesso credo sia il momento del silenzio anche mediatico, di far fare i funerali alla famiglia e noi di metterci a studiare le carte». La mancanza di lesioni macroscopiche sull’organo smentirebbe quanto emerso da alcune testimonianze finite agli atti dell’inchiesta, secondo cui il cuore destinato a Domenico sarebbe stato danneggiato già in fase di espianto con un taglio sul ventricolo. L’espianto è stato eseguito, nell’ospedale di Bolzano, da parte dell’équipe del Monaldi. Tutti i periti si confronteranno nuovamente il prossimo 28 aprile: in quella sede si dovranno effettuare anche valutazioni sui campioni anatomopatologici. I consulenti avranno quattro mesi per approfondire gli accertamenti e stilare una relazione. Nella serata di ieri la salma è stata consegnata alla famiglia e oggi, alle 15, si svolgeranno i funerali nel Duomo di Nola, il comune in cui vive la famiglia. L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, subito dopo l’incidente probatorio ha rilasciato una dichiarazione ai giornalisti dando informazioni sul funerale: «C’è stata un’apertura grande sul dibattimento, non è stato il solito incidente probatorio, sono stati dati 120 giorni ai periti per sviluppare la loro relazione, il rinvio va a 11 settembre 2026. La salma sarà liberata in serata (ieri, ndr), c’è il nullaosta cosiddetto in bianco consegnato al medico legale, una volta finite le operazioni, il medico libererà la salma, con i funerali domani mattina». Il legale Petruzzi ha poi spiegato il perché non ha ritenuto opportuno aggiungere ulteriori quesiti rispetto a quelli posti dal gip in quanto «coprono un ventaglio di momenti che vanno dagli albori fino alla fine di questa storia, che non lasciano campo a nessuna interpretazione o ambiguità anche su quanto accaduto a Bolzano». I consiglieri di opposizione della Regione Campania hanno presentato una richiesta di consiglio regionale straordinario per affrontare il caso del trapianto fallito. In una nota, i capigruppo della minoranza hanno motivato la loro proposta: «La tragica vicenda del piccolo Domenico Caliendo, che continua a sconcertarci per i dettagli che emergono, investe anche la responsabilità della Regione e delle sue articolazioni, i vari livelli delle persone prescelte per occupare livelli apicali, l’organizzazione e la sua efficacia. Il bilancio regionale di cui a breve discuteremo è in gran parte destinato alla Sanità e proprio per questo abbiamo un dovere di vigilanza sulla qualità del servizio erogato. Per questo abbiamo depositato, ai sensi dell’art. 39 (secondo comma) una richiesta di consiglio regionale straordinario da dedicare alla vicenda del Monaldi. La tragica vicenda del piccolo ci ha ferito soprattutto nei sentimenti, nella nostra più intima dimensione umana di persone. Una storia che ci ha sconvolto per la sua assurdità e soprattutto per la sua evitabilità. Nelle ore immediatamente successive, quando in cuor nostro speravamo che un miracolo potesse ridare alla vita il piccolo Domenico, ci siamo doverosamente astenuti dal fare dichiarazioni pubbliche perché riteniamo che questo fatto, pur avendo una evidente dimensione politica e amministrativa, non dovesse costituire oggetto di speculazioni. A settimane dalla tragica scomparsa del bimbo, tuttavia, registriamo sulla stampa un quotidiano susseguirsi di notizie che ci lasciano sconcertati per i loro contenuti. La famiglia ha appreso della tragedia in atto solo dai giornali e i vertici dell’Asl non hanno avvertito il dovere morale di fare comunicazioni. Il presidente della Regione, Roberto Fico, anche nella sua qualità di assessore alla Sanità, ha appreso tutto dai giornali, e non abbiamo motivo di non credergli, mentre sarebbe stato opportuno fare una comunicazione formale prima. Il feretro del piccolo arriverà, oggi per le 11, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo. Alle esequie, probabilmente, sarà presente anche il premier Giorgia Meloni. Il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, ha reso noto che «sarà allestita la camera ardente per consentire a quanti vorranno di rivolgere un ultimo, commosso saluto al piccolo Domenico». Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e ha invitato «tutti i cittadini a partecipare con compostezza, ritegno e profondo rispetto, condividendo il dolore della famiglia in un clima di raccoglimento e silenziosa solidarietà. In momenti come questo, il senso di comunità deve prevalere su tutto, nel rispetto di una sofferenza che merita discrezione e serietà. L’accesso al Duomo sarà regolato dalla Polizia municipale e dai volontari della Protezione civile, ai quali va il mio ringraziamento per il prezioso servizio. Chiedo a tutti la massima collaborazione affinché ogni fase della giornata possa svolgersi in modo ordinato e dignitoso, nel segno di un cordoglio comune e sincero». La Curia ha fatto sapere che durante i funerali non sarà consentito l’utilizzo di cellulari, macchine fotografiche, videocamere né prima, né durante, né dopo la Celebrazione eucaristica.