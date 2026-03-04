{{ subpage.title }}

Mirella Molinaro
2026-03-04

L’autopsia sul bimbo del Monaldi: «Non ci sono lesioni da espianto»

L'autopsia sul bimbo del Monaldi: «Non ci sono lesioni da espianto»
Ansa
Smentite le testimonianze, finite agli atti dell’inchiesta, secondo cui il cuore destinato al piccolo sarebbe stato danneggiato durante le operazioni a Bolzano. Il medico legale: «Niente tagli sul ventricolo, adesso silenzio».

Il cuore del piccolo Domenico Caliendo non presenterebbe «lesioni da espianto» e non ci sarebbe il taglio sul ventricolo. È uno dei primi elementi emersi dall’esame autoptico sul corpo del bimbo di due anni morto a causa di un trapianto di cuore fallito.

verità per domenico
Petrolio e metano alle stelle, Borse europee in picchiata. Ma a tremare di più è la Cina

  Schizzano i prezzi: gas +20 %. La crisi del Golfo però colpisce anche Pechino, grosso acquirente di greggio iraniano. Ipotesi ritorno in commercio dell'oro nero russo.
  • Allarme per i costi in salita. Chiarini (Gas Intensive): «Si rischia lo stop della produzione o la corsa a delocalizzare». Conflavoro avverte: «In pericolo 200.000 posti di lavoro».

Lo speciale contiene due articoli.

mercati
Sunniti del Golfo a un passo dal colpire l’Iran

Sunniti del Golfo a un passo dal colpire l'Iran
Ansa
I pasdaran intensificano i bombardamenti contro l’Arabia Saudita e i suoi vicini. Danneggiata l’ambasciata americana a Riad. Il Qatar abbatte alcuni jet. Abu Dhabi sarebbe pronta a bersagliare siti missilistici iraniani. L’Oman rilancia l’appello per la tregua.

La rappresaglia iraniana contro i Paesi del Golfo sfiora il punto di non ritorno, con gli attacchi che continuano a prendere di mira le infrastrutture civili. E il Qatar, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti lanciano avvertimenti a Teheran.

iran

Edicola Verità | la rassegna stampa del 4 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 4 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 4 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
Bombardate le primarie degli ayatollah

Bombardate le primarie degli ayatollah
Getty Images
Gerusalemme annuncia la distruzione dell’edificio nella città santa di Qom dove i religiosi si erano riuniti per eleggere il successore di Khamenei. Teheran smentisce. Missili sullo Stato ebraico: 12 feriti.

Ieri pomeriggio l’offensiva israeliana sull’Iran ha visto una violenta accelerata con un attacco a Qom, città sacra del Paese. Aerei e droni dell’aeronautica israeliana (Iaf) hanno colpito l’edificio del Consiglio dove l’Assemblea degli Esperti, composta da 88 membri, si era riunita per votare il nuovo leader supremo dell’Iran.

ayatollah israele
