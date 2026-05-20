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 Salvatore Drago
2026-05-20

Emery non sbaglia mai: l’Aston Villa torna a vincere in Europa dopo 44 anni

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Emery non sbaglia mai: l’Aston Villa torna a vincere in Europa dopo 44 anni
L'Aston Villa festeggia l'Europa League dopo aver vinto la finale contro il Friburgo (Ansa)

A Istanbul i Villans dominano 3-0 il Friburgo e conquistano l’Europa League sotto gli occhi del principe William. Decidono Tielemans, Buendia e Rogers. Sogno sfumato per il capitano dei tedeschi, Vincenzo Grifo. Quinta Europa League in carriera per il tecnico spagnolo, vero artefice della rinascita del club di Birmingham.

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Mentre Trump attua la remigrazione da noi l’integrazionismo batte cassa

Mentre Trump attua la remigrazione da noi l’integrazionismo batte cassa
Donald Trump (Ansa)
Per la sinistra l’attentato di Modena non segna la crisi di un modello. Al contrario ci dovrebbe costringere a foraggiare ancor di più le fallimentari strutture dell’accoglienza. Ed è lì che ora la destra deve tagliare.

L’episodio di Modena ha tutte le caratteristiche per rappresentare un punto di svolta nell’immaginario italiano. Nell’immediatezza del fatto l’utilizzo politico delle circostanze ha già scavato il solco, ha già indicato i ruoli di «buoni» e «cattivi» e ciò che pare essere venuto ormai meno è non solo la riflessione pacata ma l’interesse per le posizioni altrui.

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Petrodollaro, così la crisi di Hormuz sfida il primato americano

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Petrodollaro, così la crisi di Hormuz sfida il primato americano
Getty Images
La chiusura dello Stretto mette in difficoltà le monarchie del Golfo e riapre il dossier sul dominio del dollaro nel commercio energetico. Tra yuan, blockchain e nuovi accordi finanziari, gli alleati degli Usa diversificano senza rompere con Washington.
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Dimmi La Verità | Matteo Rancan (Lega): «Sinistra ipocrita sull'attentato di Modena»

Dimmi La Verità | Matteo Rancan (Lega): «Sinistra ipocrita sull'attentato di Modena»

Ecco #DimmiLaVerità del 20 maggio 2026. Il segretario della Lega Emilia, Matteo Rancan, svela l'ipocrisia della sinistra sull'attentato di Modena.

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Affarone Pnrr: 150 miliardi di debiti per far crescere il Pil di appena 50

Affarone Pnrr: 150 miliardi di debiti per far crescere il Pil di appena 50
Giuseppe Conte (Ansa)
Grazie ai fondi del Recovery, il prodotto interno lordo pro capite è aumentato (tra il 2021 e il 2026) del 2,2%. Nel Centro Nord l’incremento è stato dell’1,5%, più marcato l’impatto su ricchezza e occupazione al Sud.

La montagna (di debiti) del Pnrr ha partorito il topolino. Sembra la sintesi più appropriata dopo aver letto ieri sul Sole 24 Ore le stime della crescita aggiuntiva cumulata del Pil pro capite tra il 2021-2026, generata dalla spesa del Pnrr.

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