{{ subpage.title }}

True
Giuliano Zulin
2026-03-02

Arriva il conto della guerra

Arriva il conto della guerra
Getty Images
Israele attacca ancora, Teheran reagisce. Ansia globale per la chiusura dello Stretto di Hormuz. I pasdaran dicono di aver colpito tre petroliere. Ogni calo dell’offerta fa salire i prezzi del greggio di quattro volte tanto. Allarme gas per l’Italia: il Qatar ci dà il 25% del Gnl. Aumenti in vista. Impatto sull’export verso i Paesi del Golfo.

Come al solito il conto delle guerre arriva anche a chi non le fa. Il petrolio torna a essere il termometro della geopolitica. Il Brent europeo è balzato del 10% fino a circa 80 dollari al barile negli scambi Over-the-Counter, quelli fuori dai mercati regolamentati, dopo gli attacchi di Usa e Israele contro l’Iran e la risposta di Teheran con la chiusura dello Stretto di Hormuz, che divide Iran da Emirati e Oman e che rappresenta l’unica porta d’uscita degli idrocarburi estratti ed esportati dai Paesi che si affacciano sul Golfo Persico. Da qui passa circa il 20% dell’offerta mondiale di greggio: uno choc che i trader prezzano come rischio sistemico.

Continua a leggereRiduci
guerra iran
True

Putin piange Khamenei lo «statista»

Putin piange Khamenei lo «statista»
Vladimir Putin (Ansa)
La Russia perde un ennesimo pezzo del sistema di alleanze, Pechino teme per il greggio. La Nato riposiziona le forze, dall’Ue aria fritta. Il Papa: «Stop alla spirale di violenza».
Continua a leggereRiduci
geopolitica
True

Trump innesca la faida tra islamici: «Riad lo ha spinto ad attaccare»

Trump innesca la faida tra islamici: «Riad lo ha spinto ad attaccare»
Donald Trump (Ansa)
Altre rappresaglie sui Paesi del Golfo, anche se Teheran invoca la de-escalation. La resa dei conti tra sunniti e sciiti allarma Erdogan, alleato dell’Iran. Trump ha fretta di chiudere: «Siamo in anticipo, parlerò al regime».

«L’Iran avrebbe avuto l’arma nucleare fra due settimane senza i nostri attacchi alle sue installazioni». Donald Trump, ieri, ha affidato a Fox news un primo bilancio dell’operazione Epic fury, costata già la vita a tre militari americani, ma che il presidente considera «in anticipo sui tempi previsti». Se sia vero, lo capiremo presto. Per l’equazione della guerra lampo, è dirimente una variabile: le scintille nel mondo islamico si trasformeranno o meno in un incendio?

Continua a leggereRiduci
medio oriente
True

Una pioggia di missili piomba su Israele. Attivati i riservisti: è guerra regionale

Una pioggia di missili piomba su Israele. Attivati i riservisti: è guerra regionale
I soccorritori nel luogo in cui un missile lanciato dall'Iran ha colpito una zona residenziale a Beit Shemesh, nel centro di Israele (Ansa)
  • Gli ayatollah cercano vendetta nei confronti dello Stato ebraico, mentre Washington punta tutto su una rivolta contro il regime.
  • Decapitata la linea di comando iraniana. È giallo sulla fine di Ahmadinejad. Gli Usa: «Eliminati 48 obiettivi in un colpo solo». Uccisi anche dei soldati americani.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
israele iran

Edicola Verità | la rassegna stampa del 2 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 2 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 2 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy