Fabio Amendolara
and
Mirella Molinaro
2025-09-10

Arrestato bengalese nel Mantovano. Era un «maestro» di giovani jihadisti

Arrestato bengalese nel Mantovano. Era un «maestro» di giovani jihadistiplay icon
content.jwplatform.com
L’operazione della polizia di Brescia è nata da un’indagine genovese su un altro affiliato ad Al Qaeda. L’uomo formava «allievi» terroristi, incitandoli a compiere attentati. Matteo Piantedosi: «Da noi la prevenzione funziona».
terrorismo brescia

Dimmi La Verità | Ruvinetti: «Un'analisi sull'attacco israeliano in Qatar e i droni russi in Polonia»

Ecco #DimmiLaVerità del 10 settembre 2025. L'esperto di politica internazionale Daniele Ruvinetti analizza l'attacco israeliano in Qatar e i droni russi in Polonia.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Expo Osaka, boom di ingressi al via dell'Italian Week

True
Danza Awa Odori, Osaka Expo 2025

Parte la national week del Padiglione Italia dell'Expo 2025 a Osaka. Dalla danza Awa Odori ai nastri tricolori, un grande successo di pubblico.

padiglione italia expo

Il problema di Serra è Atreju, non i machete

Michele Serra (Ansa)
Mentre tra i progressisti cala il silenzio sulla rissa tra africani alla festa del Pd a Lodi, la penna di «Repubblica» ironizza sui nomi delle kermesse di Fdi. Fedele alle tradizioni, la sinistra spiega alla destra come stare al mondo, perdendo nel frattempo le elezioni.
michele serra atreju

Kennedy dà lezioni a Schillaci sui vaccini: nessun dietrofront sugli esperti critici

Robert Kennedy Jr e Orazio Schillaci (Ansa)
  • Il ministro alla Salute Usa ha licenziato i vertici che gestirono la profilassi di massa. E, malgrado le proteste, ha tirato dritto...
  • L’ex capo del Comitato tecnico scientifico è stato audito dalla bicamerale e ha elogiato il proprio operato: «Siamo stati bravissimi». Buonguerrieri (Fdi): «Conte ha mentito».

Lo speciale contiene due articoli.

vaccini
