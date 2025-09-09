Alessandro Da Rold
2025-09-09

L’archistar Boeri esalta il Leonka: «Milano nasce dalle occupazioni»

Stefano Boeri (Imagoeconomica)
Mr Bosco verticale sminuisce l’inchiesta: «Chat montate ad arte, non toccavo palla».
centro sociale leoncavallo

Rissa con il machete tra nordafricani. La realtà sbarca alla Festa dell’Unità

  • A Lodi alcune «risorse» si sono sfidate a colpi di coltello e bottigliate davanti ai simpatizzanti dem. Secondo il segretario locale del Pd è un caso isolato. Ma non è così: la sinistra raccoglie i frutti della sua accoglienza.
  • L’Italia è tra i Paesi europei dove c’è stata un’inversione di tendenza nel numero di domande presentate. Pressing dell’Unione sulla Libia per bloccare le partenze.

Lo speciale contiene due articoli

rissa festa unità lodi

Se la vittima è bianca si tumula pure la notizia

Iryna Zarutska
Sulla giovane ucraina assassinata negli Usa da un afroamericano è calato il silenzio. Eppure, quando a venire ucciso è un nero, il fatto (giustamente) diviene di dominio globale. Un doppio standard insopportabile, frutto di un «antirazzismo» schizofrenico.
iryna zarutska

Schiaffo ad Avs: Lucano incandidabile. E De Luca prende a cannonate Fico

Vincenzo De Luca (Ansa)
Regionali, campo largo nel caos. Il sindaco di Riace, condannato a 18 mesi, non potrà correre. Lui: «Regia politica». Lo Sceriffo fa a pezzi il grillino mentre loda la Meloni. E Vendola già sente le sirene romane.
de luca campania

Governo alleato anche con Stellantis pur di schivare le trappole di Ursula

Ursula von der Leyen (Ansa)
Ieri l’incontro tra il ministro Urso e Filosa per definire una linea comune in vista del vertice di venerdì a Bruxelles. Parigi e Berlino spingono per le loro tecnologie, l’Italia rischia lo smacco sui biocarburanti
ursula von der leyen
