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Davide Perego
2026-04-14

L’Anpi se la prende con le prime Comunioni

L’Anpi se la prende con le prime Comunioni
(Imagoeconomica)
La sezione di Arcore chiede al parroco di evitare le celebrazioni per il 25 aprile.

L’Anpi vuole dettare il calendario liturgico alle parrocchie. Ha dell’incredibile l’affondo che l’Associazione nazionale partigiani, sezione di Arcore, ha riservato nei confronti del parroco del Comune attiguo, Lesmo. Don Mauro Viganò, per il gruppo «rosso», ha avuto l’ardire di calendarizzare le Sante Comunioni della sua comunità pastorale proprio nel giorno in cui si celebra il Natale «comunista» della Repubblica italiana, ovvero il 25 aprile.

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anpi
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Il mobile italiano ha già trovato nuove «case»

Il mobile italiano ha già trovato nuove «case»
(Getty Images)
Il comparto arredo vale 26,7 miliardi (superata la Germania) e cresce soprattutto in Turchia e Canada. Tra Fiera e Fuorisalone la Design Week milanese genera un indotto di 278 milioni, puntando sull’Intelligenza artificiale con quasi 2.000 eventi diffusi.

Il Salone del Mobile, quest’anno previsto dal 21 al 26 aprile, agisce da acceleratore su un comparto che fa delle esportazioni il suo punto di forza e che dà molto all’economia italiana. Nel perimetro del mobile, Intesa Sanpaolo stima per il 2025 un fatturato in Italia di 26,7 miliardi di euro, primo per valore europeo e davanti alla Germania (21,7 miliardi).

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salone mobile

Meloni: «Non a mio agio se i leader religiosi fanno quello che dicono i politici»

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Meloni: «Non a mio agio se i leader religiosi fanno quello che dicono i politici»play icon

«Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni al Vinitaly di Verona, a proposito delle frasi di Trump su Papa Leone XIV.

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meloni trump papa

VOTAntonio | La sinistra in estasi per Magyar

VOTAntonio | La sinistra in estasi per Magyarplay icon

I progressisti esultano per il nuovo premier ungherese. Che vuole chiudere le frontiere ed esalta Meloni. È l’ultimo cortocircuito dei compagni.

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Patto di stabilità, Urso: «Va sospeso subito, il mondo oggi è tutt’altro che stabile»

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Patto di stabilità, Urso: «Va sospeso subito, il mondo oggi è tutt’altro che stabile»play icon

«Non c’è altro tempo per discutere, ora occorre reagire sospendendo il Patto di stabilità». Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy durante Vinitaly 2026.

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