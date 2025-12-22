{{ subpage.title }}

Federico Novella
2025-12-22

«Fi cammini con gambe nuove. Tajani lo vedo bene sul Colle»

Andrea Ruggieri (Imagoeconomica)
L’ex parlamentare Andrea Ruggieri, che ha lanciato la candidatura di Occhiuto alla segreteria: «La strada non è il congresso, che si fonderebbe su tessere di dubbia provenienza».

«Fondare una corrente politica? Per carità, non diciamo parolacce. Ma una cosa è certa: Forza Italia deve camminare su gambe nuove, altrimenti sarà solo la cheerleader degli altri».

andrea ruggieri
True

Presepi manipolati. Gli sfregi al Natale: da Gesù «bambina» alla stalla gommone

Il presepe allestito a Chicago. Gesù bambino con le fascette ai polsi in segno di protesta contro l'ICE di Trump
  • Spunta anche la mangiatoia rossa «contro i femminicidi» E nel Varesotto un gruppo di giovani devasta le statuine.
  • Il primo a voler dare una rappresentazione concreta delle condizioni in cui è venuto al mondo il Salvatore fu San Francesco, dopo un pellegrinaggio in Terra Santa.
  • Il professore di filosofia morale Giacomo Samek Lodovici: «Chi modifica l’iconografia della natività, di Giuseppe, di Maria e di loro figlio perde di vista il tema centrale della solennità. Che è così profondo da potercisi soffermare all’infinito».

Lo speciale contiene tre articoli.

presepi manipolati

Sulle tracce del «Fantastico medioevo» lucano

Il castello di Melfi (iStock)
La ricchezza della storia della Basilicata rivive in un dialogo con cittadini e turisti.
basilicata
True

Eniko Gyori: «Ursula ha fallito. L’Europa non è in guerra con Mosca»

Eniko Gyori (Ansa)
L’eurodeputata ungherese: «Già l’accordo commerciale con Kiev danneggia la nostra agricoltura. Col Mercosur la uccideremmo».
eniko gyori
Enel
Enel

Fotovoltaico: il sole che guida la transizione energetica italiana

True
L’energia solare, grazie alla sua natura rinnovabile e alla crescente efficienza dei moduli, è una soluzione flessibile e scalabile per accelerare la transizione verso l’energia pulita.

fotovoltaico
