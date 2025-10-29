Flaminia Camilletti
2025-10-29

Acqua, premi alle scuole per il contest ideato da Acea

Ansa

Grande successo per la prima edizione del contest nazionale: «Alla ricerca della goccia perduta, riuso e risparmio dell’acqua» organizzata nelle scuole da Acea in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione del Merito alla presenza del ministro Giuseppe Valditara e del presidente di Acea, Barbara Marinali.

acea

La manovra oggi sbarca in Senato. E Giorgetti bacchetta le banche

Giancarlo Giorgetti (Ansa)
  • Il ministro: «Sono nelle condizioni migliori per sostenere la crescita, però il credito resta debole». Il numero uno dell’Abi, Patuelli: «Il 2026 per noi sarà complesso, i tassi scenderanno». Proteste di poliziotti e militari.
  • Il senatore forzista Damiani, prossimo alla nomina come relatore della legge di bilancio: «L’imposta sulle imprese ci farebbe incassare di più oggi, ma meno in futuro».

Lo speciale contiene due articoli.

manovra

Per una volta Landini parla di salari Ma sul fiscal drag sbaglia due volte

Maurizio Landini (Ansa)
L’inflazione non ha tolto risorse ai lavoratori grazie alle riforme del governo. E dal 2022 gli stipendi hanno superato il carovita
landini salari

Edicola Verità | la rassegna stampa del 29 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 29 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Tagli alle tasse di 14 milioni di italiani. Per l’ex Mr Fisco è un grosso sbaglio

Ernesto Maria Ruffini (Ansa)
Ruffini, già direttore dell’Agenzia delle entrate, spara a zero sulla legge di Bilancio.
ruffini manovra
Nuove storie
