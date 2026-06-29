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Silvana De Mari
2026-06-29

Chi nasconde le stragi islamiche è complice

Chi nasconde le stragi islamiche è complice
Protesta sotto la stazione di Polizia di Rotherham (Uk) dove negli anni oltre 1.400 minori sono stati abusati (Getty Images)
Per decenni nel Regno Unito migliaia di bambine sono state violentate e picchiate da bande di pachistani, mentre i nostri intellettuali discettavano di asterischi. Tacere per non essere accusati di razzismo non è più possibile. La collera è più morale della finta bontà.
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abusi minori
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«Wojtyla scelse un mio brano Adesso tengo corsi per la Cei»

«Wojtyla scelse un mio brano Adesso tengo corsi per la Cei»
Gatto Panceri
Il cantautore Gatto Panceri: «La mia “Vivo per lei” è la canzone italiana più venduta di sempre, ha superato “Volare”. Per la musica mollai il liceo. Il mio pseudonimo lo volle Baudo».
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gatto panceri

Dimmi La Verità | Gianni Alemanno: «In Italia c'è un'emergenza legata alle carceri»

Dimmi La Verità | Gianni Alemanno: «In Italia c'è un'emergenza legata alle carceri»

Ecco #DimmiLaVerità del 29 giugno 2026. Gianni Alemanno ci parla dell'emergenza carceraria in Italia e del generale Vannacci.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
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Il Perù richiama i Fujimori per uscire dal caos

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Il Perù richiama i Fujimori per uscire dal caos
Keiko Fujimori (Ansa)
Dopo quattro tentativi Keiko Fujimori conquista la presidenza del Perù. La figlia dell'ex capo dello Stato Alberto eredita un Paese segnato da instabilità, corruzione e continui cambi di governo, con la difficile sfida di ricostruire la fiducia nelle istituzioni.
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perù
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«È ora di cambiare la legge sull’affido. I figli vanno ascoltati»

«È ora di cambiare la legge sull’affido. I figli vanno ascoltati»
Marina Terragni (Imagoeconomica)
Il Garante per l’infanzia Marina Terragni: «Una sedicenne non può decidere con chi vivere, è assurdo. Le case famiglia siano l’extrema ratio».
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marina terragni affido
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