Gianluca Baldini
2025-09-05

«Irregolari i tagli tedeschi in Italia»

Federico Marchetti, fondatore di Yoox (Ansa)
La denuncia dei sindacati contro i 200 licenziamenti annunciati da LuxExperience sulle sedi di Yoox a Milano e Bologna: «Non sono state rispettate regole e procedure».
La Ruota della Fortuna dice Pier Silvio. A Mediaset il 75% della tv di Berlino

Pier Silvio Berlusconi (Ansa)
L’offerta di Mfe su Prosiebensat raggiunge la quota chiave: sarà più semplice riorganizzare il gruppo e creare il polo europeo dei media. Coperti 5 mercati e 210 milioni di persone. Intanto Gerry Scotti batte Rai 1.
Sollievo di Salvini: «Strage sventata». Meloni loda gli agenti, Tajani fustiga i dem

Giorgio Meloni (Ansa). Nel riquadro, l'arresto dei turchi a Viterbo
Il ministro degli Esteri: «Monito per i cattivi maestri che aizzano campagne d’odio». A Trieste un turco voleva sparare a Bergoglio.
Mamma li turchi, strage sfiorata in processione

Ansa
La Digos ha fermato due uomini in un B&b a Viterbo: avevano mitra, pistole e munizioni. Il sospetto è che preparassero un attentato contro l’affollata processione per la Festa di Santa Rosa. La cerimonia si è tenuta lo stesso ma in un regime di massima sicurezza.
Le convergenze parallele di Xi e Kim

Ansa
Dietro le foto di rito e le nuove promesse, si cela un rapporto complesso tra i due Paesi su cui si appoggia pure lo zar. Anche se con intenzioni parecchio diverse.
