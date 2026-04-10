True Alessandro Rico Le minacce del Pentagono al Vaticano: «Sosteneteci. E ricordate Avignone» Leone XIV (Ansa)

A gennaio l’ex Nunzio, convocato al dicastero della Difesa dal sottosegretario (cattolico), è stato intimidito ed esortato a far schierare la Chiesa con Trump. Vance è in imbarazzo. Ma la vera mina è per Hegseth.«Ricordatevi di Avignone». Se già non aveva precedenti la convocazione di un Nunzio apostolico al Pentagono, inaudita è stata la minaccia che i funzionari dell’amministrazione Usa hanno indirizzato al rappresentante del Vaticano, durante un incontro avvenuto al Dipartimento della Difesa a gennaio, in cui avevano sollecitato la Chiesa a schierarsi al fianco dell’America, poiché dotata della potenza militare per fare ciò che vuole nel mondo. Magari, anche occupare il Palazzo Apostolico?La notizia del tesissimo vertice l’ha data, su The Free Press, il giornalista italiano Mattia Ferraresi. E il suo reportage, Oltreoceano, ha fatto molto rumore.L’iniziativa di chiamare negli uffici ministeriali della Virginia l’allora ambasciatore di papa Leone negli Stati Uniti, l’ottantenne cardinale francese Christophe Pierre, al quale a marzo è subentrato l’arcivescovo Gabriele Giordano Caccia, è partita dal sottosegretario Elbridge Andrew Colby. Non uno della cerchia dei nazionalisti evangelici cui appartiene il suo principale, Pete Hegseth. Colby, anzi, è un cattolico in quota JD Vance, un fautore del contenimento delle ambizioni egemoniche della Cina sull’Asia, ma anche del disimpegno Usa dal teatro ucraino e della riduzione della presenza militare a stelle e strisce in Medio Oriente. Non ce lo si aspetterebbe a sponsorizzare una guerra temeraria contro l’Iran al fianco di Benjamin Netanyahu. Men che meno a intimidire la Santa Sede. Cosa è successo tre mesi fa, allora? È stato Hegseth a mandare avanti un fedele della Chiesa di Roma? Oppure Vance ha provato, per interposta persona, a reindirizzare le relazioni con il Vaticano, però la situazione alla fine è sfuggita di mano?Si sa che la richiesta di un confronto era maturata in seguito al discorso agli ambasciatori, pronunciato da Robert Francis Prevost il 9 gennaio. Un passaggio aveva irritato i vertici del governo Usa: «A una diplomazia che promuove il dialogo e ricerca il consenso di tutti», aveva detto il pontefice, «si va sostituendo una diplomazia della forza, dei singoli o di gruppi di alleati». Queste frasi sono state interpretate come una critica alla «dottrina Donroe», messa nero su bianco appena un mese prima, con la quale Donald Trump rivendicava il predominio sull’emisfero occidentale ed esigeva che i partner si allineassero ai desiderata di Washington.Colby, durante il faccia a faccia, ha espresso al cardinale Pierre le rimostranze dell’amministrazione, ma la conversazione non dev’essere andata come speravano al Pentagono. Qui, le ricostruzioni divergono: a tirare fuori la cattività avignonese, stando a The Catholic Herald, non sarebbe stato Colby, bensì un altro funzionario presente al colloquio. Il tono, comunque, è stato deprecabile, con l’allusione all’infelice periodo tra il 1309 e il 1377, allorché, per dissapori con la borghesia romana, specie la famiglia Colonna, e a causa della frattura che si era aperta tra Bonifacio VIII e il re di Francia Filippo il Bello, la sede del Papato fu spostata da Roma alla cittadina provenzale. Il capetingio aveva agitato lo spauracchio di uno scisma, oltre ad annunciare un processo postumo per eresia al defunto pontefice, Benedetto Caetani. È improbabile che Trump pensi di far tradurre Leone XIV in ceppi sulla East Coast, come è accaduto a Nicolás Maduro. Lo sgarbo, però, ha allarmato la diplomazia vaticana, anche se non è chiaro quanto abbia influito nella scelta di Prevost di fissare al prossimo 4 luglio la sua visita a Lampedusa, l’isola dei migranti, rispondendo picche all’invito di Vance: a maggio 2025, pochi giorni dopo la sua elezione, il vicepresidente gli aveva proposto di andare negli Usa per celebrare i 250 anni dalla Dichiarazione d’indipendenza. Sulla decisione avranno pensato l’opposizione dei vescovi americani alle politiche migratorie di The Donald e il desiderio di sottrarsi a eventuali strumentalizzazioni elettorali, giacché incombe il medio termine di novembre.Quel che è certo è che i moniti del Papa sull’impiego spudorato della forza nelle relazioni internazionali sono diventati sempre più fragorosi. E dopo l’inizio della campagna in Iran, che la Santa Sede ha criticato duramente, Leone ha reagito all’inquietante folklore delle mani dei predicatori imposte su Trump e di Hegseth che implorava l’aiuto divino per vincere la crociata: Dio «non ascolta la preghiera di chi fa la guerra», ha tuonato il Papa yankee lo scorso 29 marzo. Va tuttavia notato che, la settimana scorsa, Prevost ha riferito di una telefonata con Trump, auspicando una tregua entro Pasqua. Il cessate il fuoco, sia pur fragile, è arrivato il martedì dopo Pasquetta. Nella serata di ieri, il Dipartimento della Difesa ha rilasciato un comunicato, nel quale definiva «grossolanamente distorti» i resoconti sull’incontro del 22 gennaio, che sarebbe stato invece una «discussione rispettosa e ragionevole»; e l’ambasciatore Usa presso la Santa Sede, Brian Burch, ha assicurato di aver parlato con Pierre, il quale gli avrebbe confermato che la storia delle minacce è stata «inventata».Il punto è che The Donald non può alienarsi la Chiesa: il voto cattolico, negli Usa, si è spostato a destra e costituisce una componente imprescindibile dell’elettorato conservatore. Quello protestante ed evangelico è già allineato e coperto. Se n’è accorta anche Reuters, che ha pubblicato un approfondimento sul ruolo delle sette riformate nel fomentare la svolta bellicosa dell’amministrazione. L’agenzia ha omesso di segnalare il risvolto della medaglia: lo schiacciamento dei «sionisti cristiani» sull’agenda di Netanyahu ha contribuito a impantanare Trump nel conflitto mediorientale, che il premier israeliano, come ha rivelato il New York Times, aveva provato a vendergli sfruttando informazioni di intelligence false. Dei collaboratori del presidente, solo Hegseth era un entusiasta sostenitore della missione; il cattolico Marco Rubio, benché timidamente, aveva espresso delle riserve, mentre Vance vi si era opposto in maniera risoluta.Il vice del tycoon, in Ungheria, ha provato a dribblare le domande sullo scoop di The Free Press: «Non ho mai visto questo report. Vorrei parlare davvero col cardinale Christophe Pierre e, in modo franco, con i nostri, per capire cosa è successo davvero. Credo che sia sempre una cattiva idea quella di offrire un’opinione su vicende non confermate, per cui non lo farò».Al Pentagono, comunque, l’esito deludente dei quaranta giorni di bombardamenti in Iran ha già approfondito la faglia teologico-politica tra le due anime religiose del trumpismo. E se Hegseth è riuscito a far saltare la testa del generale Randy George, amico di Vance, Daniel Driscoll, pure lui vicino al vicepresidente, ha messo in chiaro che non intende rinunciare all’incarico di segretario dell’Esercito.Intanto, il Papa ha ricevuto proprio ieri il nuovo Nunzio negli Usa, monsignor Caccia. Meno attesa era l’udienza concessa a David M. Axelrod, membro del Partito democratico, stratega e consigliere di Barack Obama. Bisogna attribuirle un significato politico? Leone non rifiuterà di collaborare in buona fede con Trump. Solo, non alle condizioni dettate dai suoi ministri che giocano a fare i Templari. Lezione da imparare: le benedizioni non si estorcono a mano armata.