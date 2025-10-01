Redazione digitale
Terzo Settore, Mcl avanza tre proposte fiscali

In vista della legge di bilancio, al Cnel si è tenuto un incontro tra istituzioni e Terzo Settore. Il Movimento cristiano lavoratori ha avanzato tre proposte fiscali.

terzo settore

Da oggi le imprese saranno obbligate ad assicurarsi dal meteo estremo

Ansa
La polizza contro i danni catastrofali riguarda le aziende con 50 dipendenti, poi toccherà a tutte. Si paga per l’incuria dello Stato.
danni clima aziende

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «La missione della Flotilla equivale alla disfatta del centrosinistra»

Ecco #DimmiLaVerità dell'1 ottobre 2025. La nostra Flaminia Camilletti mette in parallelo la missione della Flotilla e la disfatta del centrosinistra.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Rina: in arrivo la prima mini-acciaieria sperimentale a idrogeno verde

Nel riquadro, l'ad di Rina Consulting Michele Budetta (Courtesy Rina Consulting)

Acciaio, energia, infrastrutture, mobilità. Dalle idee alle soluzioni, il lavoro di Rina Consulting che con il nuovo ad, Michele Budetta, guarda sempre di più al futuro.

rina

Con il Comando Territoriale Nazionale, l’Esercito è più vicino ai cittadini

Il capo di Stato Maggiore generale Carmine Masiello con il comandante del Comter generale Gianpaolo Mirra (Esercito Italiano)

Alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito generale Carmine Masiello, si è svolta a Roma la cerimonia di costituzione del nuovo Comando Territoriale Nazionale dell’Esercito. Una riorganizzazione che garantisce snellezza burocratica e maggiore agilità operativa.

esercito italiano
