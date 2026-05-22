True Matteo Carnieletto Tajani: «Più figli, meno immigrati» Antonio Tajani al Festival del Lavoro (Ansa)

Il ministro degli Esteri rilancia l’allarme demografico: «La denatalità accresce il bisogno di lavoratori stranieri». Boccia (Pd) delira: «Le nascite non sono la cura».Proviamo a seguire il ragionamento di Francesco Boccia, il quale è capogruppo del Pd al Senato. E, preparatevi, non sarà una cosa facile. Tutto inizia con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che, intervenendo al Festival del Lavoro, dice una cosa tanto banale quanto logica: «Abbiamo un problema di decrescita nell’ambito demografico e dobbiamo capire se vogliamo fare più figli. E se facciamo più figli poi possiamo anche dire: bene, riduciamo il numero dei migranti regolari che vengono a lavorare nelle nostre imprese, altrimenti noi non abbiamo lavoratori».Chiaro no? Più gli italiani riusciranno a fare figli, meno ci sarà bisogno di lavoratori stranieri. Lapalissiano. Non ci sarebbe nulla da aggiungere se Boccia non avesse replicato. Ovviamente, il senatore del Partito democratico ha introdotto il suo intervento specificando che si tratta di una «questione complessa». E lo capiamo bene. Del resto, quando c’è di mezzo il Pd, diventa tutto molto più complicato visto che sono gli stessi che aumentano il numero dei generi un giorno sì e l’altro pure. Chiarito che la questione è complessa, Boccia afferma: «Non ne usciamo certo dicendo, come ha fatto il ministro Tajani, che tutto si risolverà facendo fare più figli agli italiani. Se dal 2014 a oggi abbiamo perso 2 milioni di persone non è perché sono scappati tutti dall’Italia, ma perché per la prima volta c’è un saldo negativo tra nati e morti. Oggi ogni anno in Italia nascono circa 370.000 bambini e muoiono 700.000 persone. È un’emergenza demografica». Ora, che ci troviamo di fronte a un’emergenza demografica è proprio quello che diceva Tajani. L’esponente del Pd cita pure i numeri (del resto sono i competenti) e, facendo una rapida operazione, scopriamo che ogni anno in Italia ci sono circa 330.000 persone in meno. Una mente razionale direbbe: beh, in effetti se si trovasse il modo di far fare più figli agli italiani, il trend quantomeno sarebbe rallentato. Una mente razionale, appunto. Boccia, invece, sostanzialmente dice: la denatalità non si risolve facendo fare figli agli italiani. Il che è letteralmente difficile da comprendere.Poi però il senatore Pd offre la sua ricetta (che questa volta non è complessa): «Servono politiche serie per sostenere le donne e i giovani e serve più Europa, anche su questo fronte. E certamente serve più immigrazione regolare. Perché l’emergenza demografica porta anche problemi di occupazione e di innovazione. Sono tutte questioni per le quali il governo Meloni ha fatto poco e lo ha fatto male, perché continua a guardare il mondo dal buco della serratura dei nazionalismi, mentre noi dovremmo pensare all’Italia nei termini di un pezzo degli Stati Uniti d’Europa». Un primo appunto: perché nelle politiche serie (per quelle non serie Boccia va benissimo) per aiutare la popolazione a crescere non sono presenti anche gli uomini? Ora, abbiamo vaghi ricordi di educazione sessuale a scuola, ma qualcosa ci ricordiamo. E oltre alle donne servono anche gli uomini. E poi: ma siamo davvero sicuri che serva solamente più immigrazione regolare visto anche quello che sta accadendo attorno a noi? No. Infine: che ma c’azzecca, come direbbe Antonio Di Pietro più Europa anche in questo? Nulla. Serve solo a rendere complesso qualcosa che è facile.È vero: l’Italia ha un problema. E non da oggi. Da decenni. Si fanno sempre meno figli ed è ovvio che la politica debba fare la sua parte. Ma se non si riscoprono il senso di comunità e la disponibilità a sacrificarsi per un bene più grande (la famiglia) non si andrà da nessuna parte. Si rimarrà sulla superficie, rispondendo in maniera complessa a qualcosa che in realtà è molto più semplice. Come fa Boccia. Bocciato in demografia (e pure in logica).