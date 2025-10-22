Carlo Cambi
2025-10-22

Se i giudici assolvono Berlusconi per la sinistra si possono criticare

Se i giudici assolvono Berlusconi per la sinistra si possono criticare
Lirio Abbata (Ansa)
La Cassazione smentisce i rapporti Cav-Mafia? «Repubblica»: «La sentenza non c’è».
Lancia: il ritorno dell'elefantino nel mondiale Wrc

Lancia: il ritorno dell'elefantino nel mondiale Wrcplay icon
(Stellantis)

Nel 2026 il marchio tornerà a competere nella massima categoria rally, dopo oltre 30 anni di assenza, con la Ypsilon Rally2 HF. La storia dei trionfi del passato dalla Fulvia Coupé alla Stratos alla Delta.

Risparmio, attenzione ai Benetton: dopo i disastri ora cercano capitali

Risparmio, attenzione ai Benetton: dopo i disastri ora cercano capitali
Alessandro Benetton (Imagoeconomica)
La famiglia nota per le magliette e (purtroppo) per le autostrade, torna a fare affari nel Paese puntando direttamente al denaro degli italiani. Impresa legittima, ma il punto debole è innegabile: la credibilità.
È finita la moda di diventare trans. Queer & C. dimezzati in due anni

È finita la moda di diventare trans. Queer & C. dimezzati in due anni
iStock
Secondo Eric Kaufmann, professore all'Università di Buckingham, la percentuale di studenti che si identificano come non binari è in rapido calo. Il contagio sociale tra i giovani provocato dall’ubriacatura woke sta passando.
Cristianesimo oppresso in 62 Paesi Africa e Asia insanguinate dall'islam

Cristianesimo oppresso in 62 Paesi Africa e Asia insanguinate dall’islam
Ansa
L’allarme nel nuovo rapporto di Aiuto alla Chiesa che soffre: repressione anche digitale.
