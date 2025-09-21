Antonello Piroso
Augias, il professorino che fa il pm contro la destra

Augias, il professorino che fa il pm contro la destra
Corrado Augias (Imagoeconomica)
Il giornalista si considera il fustigatore dei «barbari», cioè di quelli che non votano il Pd. Ma con sé stesso è indulgente. Per esempio sui suoi vecchi rapporti con una spia cecoslovacca. O sulle pagine di un suo saggio che ricalcavano alla lettera quelle di un altro libro.
Milano città che sale. Una mostra innovativa alla Fabbrica del Vapore

Milano città che sale i mostra alla Fabbrica del Vapore
Italo Lupi, Logo Fiorucci con gli angioletti 1970 1971.Courtesy Archivio Eredi Fiorucci, Milano

E’ in corso alla Fabbrica del Vapore di Milano (sino al 18 gennaio 2026 ) la prima mostra ad episodi dedicata al dinamismo, allo sviluppo e alla vitalità del capoluogo meneghino. Straordinaria storia collettiva di arte, cultura e imprenditoria, l’esposizione parte dagli anni ’40 e arriva ai giorni nostri… E la si può vedere anche con la telepresenza robotica.

Basta vaccini Covid «raccomandati». Negli Usa si faranno solo se serve

Basta vaccini Covid «raccomandati». Negli Usa si faranno solo se serve
vaccino (iStock)
L’equivalente americano del nostro Nitag ha dato un taglio netto con le prassi del passato: le inoculazioni si dovranno concordare tra medico e paziente. Gli esperti criticano Pfizer e Moderna che fanno spallucce.
Una maratona per la libertà di pensiero

Una maratona per la libertà di pensiero
L'evento sul sito e i canali social della «Verità»
Domani alle 13, sul sito e sui canali social della «Verità», intellettuali, giornalisti e artisti esprimeranno il loro sdegno per la campagna di disumanizzazione dell’altro che ha portato all’uccisione di Charlie Kirk. Un dibattito tra anime diverse, in nome del confronto.
Sul nodo Meazza il sindaco rischia

Sul nodo Meazza il sindaco rischia
Stadio di San Siro (Ansa)
Giovedì il voto: in maggioranza sette contrari, senza l’aiuto dell’opposizione la delibera verrà respinta. Il primo cittadino aveva parlato di dimissioni nel caso di sconfitta, poi...
