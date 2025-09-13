Nino Sunseri
2025-09-13

Re Giorgio comanda anche dall’aldilà: Armani va in Francia?

Ansa
Il testamento: cedete ad uno tra Lvmh, EssilorLuxottica e L’Oreal. Al compagno Leo Dell’Orco il 40% dei diritti di voto.
giorgio armani testamento

Volano «sberle» tra Stellantis e Byd su chi vende più veicoli in Germania

Antonio Filosa
Filosa: sorpasso di Leapmotor. Poi smentita e controsmentita. Il duello continuerà.
antonio filosa

Prove di svolta sull’auto Ue, ma solo a parole

Ursula von Der Leyen (Ansa)
I costruttori apparentemente tranquillizzati dall’incontro con Ursula Von der Leyen che assicura: punteremo sulla neutralità tecnologica e a breve rivedremo lo stop ai motori termici. Di concreto però non c’è nulla. Intanto l’Unione si spacca sugli obiettivi climatici 2040.
von der leyen ue

Un altro Ramy fugge dalla polizia e muore

Bologna, i resti dell'Audi rubata sulla quale due ragazzi albanesi stavano fuggendo dalla Polizia (Ansa)
  • Due ragazzi alla guida di un’Audi rubata perdono il controllo scappando dalle volanti a Bologna: schianto fatale con un lampione. Un testimone: «Sarà andato a 150 all’ora, le pattuglie erano lontane». Ma Lepore attacca: «Aspettiamo che ci dicano com’è andata».
  • Monfalcone, africano accusato di violenza sessuale. Cisint: «Va rimandato a casa sua».

Lo speciale contiene due articoli.

bologna fuga polizia

Alla Flotilla non amano le notizie. L’equipaggio caccia una giornalista

La Global Sumud Flotilla. Nel riquadro, la giornalista Francesca Del Vecchio (Ansa)
Censurata la cronista Francesca Del Vecchio: «Non volevo essere addomesticata».
flotilla francesca del vecchio
