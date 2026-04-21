True Francesco Bonazzi Pure i lavoratori silurano Bologna a 30 all’ora Ansa

Claudio Pazzaglia, direttore della Cna: «Finora nessuno ci ha coinvolto, speriamo lo facciano. Servono soluzioni alternative per alcune direttrici dove il limite può essere addirittura pericoloso». Confesercenti: «Scelta più ideologica che partecipativa».Ma come sarebbe dura la vita di certi sindaci senza gli automobilisti da tartassare. Sono lì, isolati, al volante di un mezzo con tanto di targa, spesso costretti a usarlo per lavorare o gestire la famiglia e continuamente filmati, registrati e controllati, sia che si muovano, sia che osino parcheggiare. Gli automobilisti sono un bancomat, ma non si può dire. Ieri a Bologna è ripresa la follia tutta ideologica della «Città 30». Si va a 30 orari in centinaia di strade cittadine, con la scusa della sicurezza e come se non fosse più importante verificare il rispetto dei limiti già esistenti. Le categorie produttive, artigiani e commercianti in testa, lamentano che il sindaco Matteo Lepore non li ha neanche consultati, ma intanto ieri mattina i vigili hanno eseguito controlli a tappeto e staccato le prime multe.Come La Verità raccontava già domenica, a Bologna, in Comune, hanno fatto i furbi. A gennaio il Tar dell’Emilia Romagna aveva bocciato per illegittimità il primo provvedimento-bandiera sui 30 orari, contestando in particolare che fosse generico e poco motivato, e Lepore si è messo lì e ha trovato la soluzione: 22 ordinanze fotocopia, ma più dettagliate, per rimettere il limite da carro funebre su ben 258 chilometri di strade. Ecco come far diventare ordinaria una misura pensata come eccezionale. Ieri è intervenuto sul tema Claudio Pazzaglia, direttore della Cna di Bologna, per far notare, innanzitutto, che c’è un velo di ipocrisia su tutta la faccenda: «Nessuno mette in discussione l’obiettivo di salvaguardare vite umane, se si trattasse solo di questo allora nessuno direbbe niente». E, intervistato dal Resto del Carlino, ha aggiunto: «Qui il vero tema è che ci sono troppe contraddizioni sul limite di 30 all’ora, soprattutto in determinati contesti che riguardano le nostre imprese. Tassisti, artigiani di produzione e altri operatori hanno bisogno di essere considerati al centro di queste discussioni. E dialogare su questo tema. È una cosa già trita e ritrita, che continuiamo a ripetere nella speranza accada davvero. Serve pensare a soluzioni alternative per alcune direttrici, più pericolose con un’andatura di 30 chilometri allora piuttosto che 50». Già, perché anche dopo lo stop del Tar, chi lavora a Bologna si aspettava che il centrosinistra che governa la città si ricordasse di coinvolgere le varie categorie produttive, ma così non è stato. L’assessore alla Mobilità, Michele Campaniello (Pd), domenica ha annunciato che a maggio ci sarà un confronto pubblico, ma intanto si è ripartiti con divieti e penalizzazioni quotidiane. E del resto, ieri, lo stesso Lepore ha sottolineato: «Io sono sempre un po’ perplesso quando si chiedono questi incontri e si fa polemica sulla Città 30, perché gli stessi che dicono che non serve a niente, non ha alcun effetto, chiedono di fare degli incontri perché non ci siano troppi danni». Curiosa idea della democrazia e del confronto: se ti permetti di criticare pubblicamente, allora non ti consulto.Sul libro nero del signor sindaco rischiano di finire anche negozianti e ristoratori. Ieri è scesa in campo anche Confesercenti, che conferma come «le associazioni di categorie non siano state ascoltate da Palazzo D’Accursio», nonostante tre mesi di promesse. Ma poi c’è la sostanza di Città 30 che proprio non piace. Confesercenti Bologna è costretta a ricorda che «gli operatori economici non hanno pregiudiziali ideologiche quando si presentano agli incontri istituzionali. Tantomeno politiche (…) In questi tre mesi c’era la possibilità di incontrarsi e studiare insieme come migliorare il provvedimento. Purtroppo, è rimasta integra la scelta che valutiamo più ideologica che partecipativa».E già, siamo a un anno dalle elezioni e la giunta Lepore ha deciso di procedere a testa bassa, con la sicurezza dei pedoni (tutta da dimostrare) usata come una clava. E che questa storia dei 30 orari sia ideologica non lo dicono solo i negozianti, ma anche altri amministratori. Sabato, il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, parlando a una tavola rotonda, ha detto che nella sua città non farebbe mai come Lepore, ovvero mettere i limiti a 30 orari a tappeto «come una bandierina ideologica», ma farebbe semmai «una trasformazione più graduale». Poi, ieri, Lepore ha fatto sapere alle agenie che «Mezzetti mi ha chiamato e ha detto di essere stato equivocato». Anche dalla gestione di questo «equivoco» si capisce quanto la faccenda sia ideologica.Certo, Lepore anche ieri ha parlato di interventi «per ridurre gli incidenti», ma intanto il registratore di cassa del Comune corre felice. Nella sola mattinata di ieri, primo giorno, sono stati fermati e controllati 157 veicoli, sia sulle strade con limite a 50 che a 30. In totale sono state fatte 14 multe per eccesso di velocità. Una signora di 73 anni che guidava a 46 chilometri orari si è beccata una multa da 173 euro e le hanno tolto tre punti sulla patente.