Guerra congelata, c’è il sì di Decaro in Puglia

Antonio Decaro con Elly Schlein a Bari (Ansa)
L’ex sindaco di Bari ritira il suo aut-aut su Vendola e accetta di correre per la guida della Regione. Dietro il cambio di posizione, intense trattative nel campo largo (ma diviso): si è fatto pure il nome di Boccia. Emiliano frigna e dice che si presenta pure lui.
Usa e Onu al lavoro per la nuova Gaza. Raid di Idf, distrutto un grattacielo

La Mushtaha Tower di Gaza crolla dopo essere stata colpita dalle forze israeliane (Ansa)
Tajani: basta bombe. Pisa, scontro Anpi-comunità ebraica al ricordo delle leggi razziali.
Catania, turiste ungheresi stuprate. Arrestati tre marocchini clandestini

Imagoeconomica
Le due ragazze in vacanza avevano accettato un passaggio dai giovani nordafricani per tornare nel loro appartamento. Ma gli stranieri le hanno portate in un luogo isolato, dove li aspettava un amico.
Altro colpo dei giudici a favore dei clandestini

Il Cpr di Gjader in Albania (Getty Images)
  • Con la sua ultima sentenza, la Cassazione accoglie il ricorso di un senegalese condannato per omicidio e traffico di droga: un richiedente asilo non può essere trattenuto in un Cpr per ulteriori 48 ore in caso di mancata convalida e va quindi liberato.
  • Il governo laburista di Canberra si accorda con la minuscola repubblica di Nauru: 1,6 miliardi in cambio di un progetto di detenzione offshore. Sempre più Paesi applicano l’idea della Meloni (ma non l’Italia).

Lo speciale contiene due articoli.

L’Australia ricopre di soldi un’isola per rifilarle i clandestini detenuti

Getty Images
Il governo laburista di Canberra si accorda con la minuscola repubblica di Nauru: 1,6 miliardi in cambio di un progetto di detenzione offshore. Sempre più Paesi applicano l’idea della Meloni (ma non l’Italia).
