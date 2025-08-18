Francesco Borgonovo
2025-08-18

Il «profeta» Crowley anticipò la nostra era della manipolazione

Il «profeta» Crowley anticipò la nostra era della manipolazione
Aleister Crowley (Getty Images)
Volle diventare il più potente mago nero del mondo, morì povero e da sconfitto. La sua vita incarna la parabola dell’Occidente.
aleister crowley

Nuovi attriti tra Francia e Mali

Nuovi attriti tra Francia e Mali
Bamako, capitale del Mali (Getty Images)

Torna a salire la tensione tra Parigi e Bamako. I rapporti tra le due capitali sono tesi da ormai quattro anni. Ma adesso una crisi diplomatica rischia di inasprirli ulteriormente.

mali francia

Il mercato dei documenti falsi tra business miliardario e nuove tecnologie di controllo

Il mercato dei documenti falsi tra business miliardario e nuove tecnologie di controllo
iStock

Il giro globale dei documenti di viaggio falsi vale tre miliardi di dollari. Dalle reti criminali con casi italiani ai prezzi elevati per identità europee, le autorità sono al lavoro per rafforzare i controlli con sistemi biometrici e intelligenza artificiale.

mercato documenti viaggio

VOTAntonio | Le relazioni spericolate della Palazzopoli

VOTAntonio | Le relazioni spericolate della Palazzopoli
Eventuali reati a parte, resta inaccettabile la stretta amicizia del sindaco Sala con Catella e Boeri.

redazione digitale

«A Lourdes una voce mi disse di non temere. E tornai a camminare»

«A Lourdes una voce mi disse di non temere. E tornai a camminare»
La statua della Vergine Maria nella grotta di Nostra Signora di Lourdes (iStock). Nel riquadro Antonietta Raco
Parla Antonietta Raco, la donna la cui guarigione è stata dichiarata «inspiegabile» dai medici: «Nell’acqua provai un dolore fortissimo alle gambe».
intervista antonietta raco
