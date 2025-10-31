Redazione digitale
Poste Italiane e Cdp celebrano i 150 anni del risparmio postale

Poste Italiane e Cdp celebrano i 150 anni del risparmio postaleplay icon
(Ansa)

«Non esiste al mondo un prodotto così diffuso e delle dimensioni del risparmio postale», ha dichiarato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, a margine dell’evento «Risparmio Postale: da 150 anni la forza che fa crescere l’Italia», a cui ha presenziato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Come l’ha definito il Presidente della Repubblica, si tratta di un risparmio circolare: sono 27 milioni i risparmiatori postali», ha spiegato ai giornalisti Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.

Il Forum Economico Eurasiatico di Verona approda a Istanbul: dialogo tra Occidente e Grande Eurasia

True
Il Forum Economico Eurasiatico di Verona approda a Istanbul: dialogo tra Occidente e Grande Eurasia
Foto Pluralia
La XVIII edizione del Forum Economico Eurasiatico di Verona si terrà il 30 e 31 ottobre 2025 al Çırağan Palace di Istanbul. Tema: «Nuova energia per nuove realtà economiche». Attesi relatori internazionali per rafforzare la cooperazione tra Europa ed Eurasia.
«Donald vuole sottomettere il governo rosso di Pechino. Xi non si staccherà da Putin»

«Donald vuole sottomettere il governo rosso di Pechino. Xi non si staccherà da Putin»
Ansa
Per l’ex ambasciatore Alberto Bradanini, l’Europa è la grande assente nelle trattative. «Non ha sovranità e quindi non esiste. L’arrivo dell’euro ha rovinato il nostro Paese».
Meno dazi, più terre rare: tregua Usa-Cina

Meno dazi, più terre rare: tregua Usa-Cina
Donald Trump e Xi Jinping (Ansa)
  • Vertice distensivo in Corea del Sud, il tycoon riduce al 47% le imposte sui beni del Dragone in America. L’omologo comunista toglie le restrizioni sull’export di minerali. E si impegna ad acquistare soia. Resta il nodo sui chip. «Accordo di almeno un anno».
  • L’ambasciatore Ettore Sequi è prudente: «Clima sereno perché ai tavoli mancava Taiwan».

Lo speciale contiene due articoli.

Tensione Usa-Russia sui test nucleari. Mezza Ucraina al buio dopo i raid

Tensione Usa-Russia sui test nucleari. Mezza Ucraina al buio dopo i raid
Ansa
In seguito all’annuncio di Trump sull’intenzione di riavviare le prove sulle armi atomiche, il Cremlino avverte: «Risposta adeguata se sarà violata la moratoria». Intanto, Zelensky proroga la legge marziale fino a febbraio.
