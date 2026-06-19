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Redazione digitale
2026-06-19

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Processo Eni, ribaltone in Cassazione. Dopo le due condanne, assolti De Pasquale e Spadaro

Processo Eni, ribaltone in Cassazione. Dopo le due condanne, assolti De Pasquale e Spadaro
A sinistra Sergio Spadaro, a destra Fabio De Pasquale (Imagoeconomica)
Incredibile epilogo: primo grado e appello avevano ritenuto i pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro rei di omissione di prove a favore della difesa. Ieri l’assoluzione: «Il fatto non sussiste».

Dopo due condanne consecutive e una vicenda che negli ultimi anni ha alimentato il dibattito sulla responsabilità dei magistrati, la Corte di Cassazione ha ieri assolto con formula piena «perché il fatto non sussiste» i pubblici ministeri Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro dall’accusa di rifiuto di atti d’ufficio. La decisione della sesta sezione penale della Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza pronunciata nell’ottobre scorso dalla Corte d’Appello di Brescia, che aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, già inflitta in primo grado.

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processo eni nigeria
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Sorelline scomparse, c’è una traccia

Sorelline scomparse, c’è una traccia
Il fermaglio ritrovato ieri sul sentiero vicino alla casa famigla. Nel riquadro Alysia e Sarah (Ansa)
Trovato un fermaglio per capelli sul sentiero vicino alla casa famiglia, nell’Aquilano, da cui sarebbero fuggite. Investigatori al lavoro sui cellulari «segreti» delle minori.

Si infittisce sempre più il giallo della scomparsa delle due sorelline Sarah e Alisya Di Giacinto. Le ragazzine, di 12 e 16 anni, originarie di Minturno (Latina), sono scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla comunità educativa di Civitella Alfedena, in Abruzzo, e da allora non si hanno notizie.

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sorelle scomparse
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Fanno i froci col ministro degli altri

Fanno i froci col ministro degli altri
La sede del Ministero della Cultura (Ansa)
L’Istituto centrale per la grafica, emanazione del Mic, organizza un evento Lgbt all’insaputa del titolare del dicastero. Che alla «Verità» replica: «Sono stupefatto, procedure da verificare». Ira dei Pro vita.
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ministero cultura lgbt
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L’ennesima fregatura rifilataci dai 5 stelle

L’ennesima fregatura rifilataci dai 5 stelle
Giuseppe Conte e Ursula von der Leyen (Ansa)

«Che il Pnrr non contenesse fondi gratis è un fatto noto, almeno lontano dai livelli più modesti di qualche propaganda politica. I suoi costi però cominciano ora ad assumere una forma definita». A scrivere la frase che avete appena letto non è stato Giuseppe Liturri, da sempre molto dubbioso sulla convenienza dei finanziamenti erogati da Bruxelles.

No, a mettere nero su bianco che i soldi del famoso Piano nazionale di resilienza e ripresa non sono una gentile donazione della Ue ma in gran parte un prestito da restituire con gli interessi è Il Sole 24 Ore ovvero la bibbia degli imprenditori che - guarda caso - si rende conto dopo tanto entusiasmo che ora è arrivata la resa dei conti. O, meglio, è giunto il momento di tirare le somme e aprire il portafogli.

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