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Vincenzo Vecchio
2026-06-19

Dissequestrato cantiere a Milano. Ma l’accusa ne esce rafforzata

Dissequestrato cantiere a Milano. Ma l’accusa ne esce rafforzata
Il cantiere di via Zecca Vecchia a Milano
Corto circuito giudiziario sul caos edilizia a Milano: il Riesame conferma i problemi.

Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato il sequestro preventivo del cantiere di via Zecca Vecchia 3, nel cuore del centro storico, ordinando l’immediata restituzione dell’area alla società immobiliare Ca Thorr s.r.l. Una decisione che, a prima vista, appare come una sconfitta per la Procura. Tuttavia, leggendo le motivazioni dell’ordinanza, emerge un quadro ben diverso: i giudici, pur revocando il vincolo, hanno pienamente confermato la fondatezza dell’impianto accusatorio, riconoscendo la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva.

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Pioggia di fuoco colpisce Mosca: è il più grande attacco di Zelensky

Pioggia di fuoco colpisce Mosca: è il più grande attacco di Zelensky
La capitale russa avvolta dal fumo dopo il raid ucraino (Ansa)
Raffica di droni, raffineria colpita: il fumo nero avvolge parti della capitale russa. Putin costretto a chiudere gli aeroporti. Il ministro Lavrov annuncia: «Reagiremo con azioni massicce, le parole ora non bastano più».

Ucraina e Unione europea tentano di spingere la Russia a un cessate il fuoco, da un lato con le incursioni di droni, dall’altro inasprendo le sanzioni e aumentando il sostegno militare a Kiev. Ma contro un colosso come la Russia, abituata storicamente a guerre lunghe e perdite altissime, tale strategia può essere illusoria, tanto più che a decidere l’andamento del conflitto è, in ultima analisi, il fronte terrestre.

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Processo Eni, ribaltone in Cassazione. Dopo le due condanne, assolti De Pasquale e Spadaro

Processo Eni, ribaltone in Cassazione. Dopo le due condanne, assolti De Pasquale e Spadaro
A sinistra Sergio Spadaro, a destra Fabio De Pasquale (Imagoeconomica)
Incredibile epilogo: primo grado e appello avevano ritenuto i pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro rei di omissione di prove a favore della difesa. Ieri l’assoluzione: «Il fatto non sussiste».

Dopo due condanne consecutive e una vicenda che negli ultimi anni ha alimentato il dibattito sulla responsabilità dei magistrati, la Corte di Cassazione ha ieri assolto con formula piena «perché il fatto non sussiste» i pubblici ministeri Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro dall’accusa di rifiuto di atti d’ufficio. La decisione della sesta sezione penale della Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza pronunciata nell’ottobre scorso dalla Corte d’Appello di Brescia, che aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, già inflitta in primo grado.

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Sorelline scomparse, c’è una traccia

Sorelline scomparse, c’è una traccia
Il fermaglio ritrovato ieri sul sentiero vicino alla casa famigla. Nel riquadro Alysia e Sarah (Ansa)
Trovato un fermaglio per capelli sul sentiero vicino alla casa famiglia, nell’Aquilano, da cui sarebbero fuggite. Investigatori al lavoro sui cellulari «segreti» delle minori.

Si infittisce sempre più il giallo della scomparsa delle due sorelline Sarah e Alisya Di Giacinto. Le ragazzine, di 12 e 16 anni, originarie di Minturno (Latina), sono scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla comunità educativa di Civitella Alfedena, in Abruzzo, e da allora non si hanno notizie.

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Fanno i froci col ministro degli altri

Fanno i froci col ministro degli altri
La sede del Ministero della Cultura (Ansa)
L’Istituto centrale per la grafica, emanazione del Mic, organizza un evento Lgbt all’insaputa del titolare del dicastero. Che alla «Verità» replica: «Sono stupefatto, procedure da verificare». Ira dei Pro vita.
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