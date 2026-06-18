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Redazione digitale
2026-06-18

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M5s pretende che Arcuri possa mentire sul covid

M5s pretende che Arcuri possa mentire sul covid
Giuseppe Conte e Domenico Arcuri (Imagoeconoica)
I pentastellati chiedono che l’ex plenipotenziario di Conte durante il Covid venga audito in commissione «senza alcun vincolo di testimonianza veritiera». Non bastavano lo scudo erariale e i controlli anticorruzione aggirati: arriva pure la licenza di dire bugie.

Chi ha avuto modo di partecipare a un processo sa che quando un testimone finisce davanti a un giudice, per essere interrogato, deve leggere ad alta voce una formula di rito in cui si impegna a dire tutta la verità e a non nascondere nulla, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci.

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Ruini: «La Chiesa è più capillare dei partiti. Lecito esprimere giudizi morali sulle leggi»

Ruini: «La Chiesa è più capillare dei partiti. Lecito esprimere giudizi morali sulle leggi»
Camillo Ruini (Getty Images)
Le riflessioni dell’ex braccio destro di Wojtyla raccolte dal direttore Belpietro nel 2007 su «Panorama»: «In una società prigioniera del sesso, il celibato si rende necessario».

Cardinale, lei ha lavorato per due papi: è giusto dire che Karol Wojtyla era più attento alla Chiesa popolare e Joseph Ratzinger a quella dottrinale?

«No, credo sia un errore. Tra loro c’era grande sintonia e del resto il cardinale Ratzinger è stato una persona chiave nel pontificato di papa Giovanni Paolo II. Sono due grandi personalità, i cui pontificati hanno come segni distintivi sia l’ortodossia sia l’attenzione alla gente semplice. Entrambi hanno unito difesa della fede e attenzione alla gente semplice».

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La pace proposta da Trump è una resa all’Iran

La pace proposta da Trump è una resa all’Iran
Donald Trump (Ansa)
Nell’intesa la riapertura di Hormuz, niente atomica e sblocco degli asset iraniani. Sul nucleare nodi da sciogliere entro 2 mesi.

In attesa della firma definitiva del memorandum d’intesa tra Usa e Iran venerdì in Svizzera, Donald Trump ha messo dei paletti. «È un memorandum d’intesa.

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Messi anche da nonno vale più della Serie A

Messi anche da nonno vale più della Serie A
Messi (Ansa)
La Pulce entra nella leggenda: tripletta all’esordio contro l’Algeria a 39 anni e record di gol nelle kermesse iridate. Fino alla partita della sua Argentina, tutti i giocatori provenienti dal nostro campionato messi assieme avevano segnato la miseria di una rete...

Tre colpi da biliardo senza aria condizionata. In assenza del fuorigioco millimetrico sarebbero stati quattro e avrebbero mandato ai matti il telecronista di Dazn, cresciuto nello stesso bar di Lele Adani e intenzionato - più che a celebrare l’exploit di nonno Leo Messi al Mondiale - a spaccare i bicchieri a ugola spianata nelle angoliere di tutti i tinelli d’Italia.

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