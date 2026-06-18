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 Lorenzo Bertocchi
2026-06-18

Difesa della vita e famiglia naturale. Ruini voce dei valori non negoziabili

Difesa della vita e famiglia naturale. Ruini voce dei valori non negoziabili
Camillo Ruini (Ansa)
Da capo dei vescovi, nel 2005 ha compattato i cattolici contro il referendum sulla procreazione assistita Gli ultimi auspici: «Serve una dottrina sicura». Oggi i funerali a San Pietro celebrati da papa Leone XIV.

L’ultima volta che abbiamo avuto occasione di scambiare due chiacchiere con don Camillo ci ha detto di essere «personalmente molto contento dell’elezione di Robert Francis Prevost», papa Leone XIV. E sarà proprio il primo papa statunitense della storia a celebrare oggi alle 16.30 all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro il funerale del cardinale Camillo Ruini, morto martedì all’età di 95 anni.

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M5s pretende che Arcuri possa mentire sul covid

M5s pretende che Arcuri possa mentire sul covid
Giuseppe Conte e Domenico Arcuri (Imagoeconoica)
I pentastellati chiedono che l’ex plenipotenziario di Conte durante il Covid venga audito in commissione «senza alcun vincolo di testimonianza veritiera». Non bastavano lo scudo erariale e i controlli anticorruzione aggirati: arriva pure la licenza di dire bugie.

Chi ha avuto modo di partecipare a un processo sa che quando un testimone finisce davanti a un giudice, per essere interrogato, deve leggere ad alta voce una formula di rito in cui si impegna a dire tutta la verità e a non nascondere nulla, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci.

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Ruini: «La Chiesa è più capillare dei partiti. Lecito esprimere giudizi morali sulle leggi»

Ruini: «La Chiesa è più capillare dei partiti. Lecito esprimere giudizi morali sulle leggi»
Camillo Ruini (Getty Images)
Le riflessioni dell’ex braccio destro di Wojtyla raccolte dal direttore Belpietro nel 2007 su «Panorama»: «In una società prigioniera del sesso, il celibato si rende necessario».

Cardinale, lei ha lavorato per due papi: è giusto dire che Karol Wojtyla era più attento alla Chiesa popolare e Joseph Ratzinger a quella dottrinale?

«No, credo sia un errore. Tra loro c’era grande sintonia e del resto il cardinale Ratzinger è stato una persona chiave nel pontificato di papa Giovanni Paolo II. Sono due grandi personalità, i cui pontificati hanno come segni distintivi sia l’ortodossia sia l’attenzione alla gente semplice. Entrambi hanno unito difesa della fede e attenzione alla gente semplice».

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La pace proposta da Trump è una resa all’Iran

La pace proposta da Trump è una resa all’Iran
Donald Trump (Ansa)
Nell’intesa la riapertura di Hormuz, niente atomica e sblocco degli asset iraniani. Sul nucleare nodi da sciogliere entro 2 mesi.

In attesa della firma definitiva del memorandum d’intesa tra Usa e Iran venerdì in Svizzera, Donald Trump ha messo dei paletti. «È un memorandum d’intesa.

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Messi anche da nonno vale più della Serie A

Messi anche da nonno vale più della Serie A
Messi (Ansa)
La Pulce entra nella leggenda: tripletta all’esordio contro l’Algeria a 39 anni e record di gol nelle kermesse iridate. Fino alla partita della sua Argentina, tutti i giocatori provenienti dal nostro campionato messi assieme avevano segnato la miseria di una rete...

Tre colpi da biliardo senza aria condizionata. In assenza del fuorigioco millimetrico sarebbero stati quattro e avrebbero mandato ai matti il telecronista di Dazn, cresciuto nello stesso bar di Lele Adani e intenzionato - più che a celebrare l’exploit di nonno Leo Messi al Mondiale - a spaccare i bicchieri a ugola spianata nelle angoliere di tutti i tinelli d’Italia.

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