True Lorenzo Bertocchi Difesa della vita e famiglia naturale. Ruini voce dei valori non negoziabili Camillo Ruini (Ansa)

Da capo dei vescovi, nel 2005 ha compattato i cattolici contro il referendum sulla procreazione assistita Gli ultimi auspici: «Serve una dottrina sicura». Oggi i funerali a San Pietro celebrati da papa Leone XIV.L’ultima volta che abbiamo avuto occasione di scambiare due chiacchiere con don Camillo ci ha detto di essere «personalmente molto contento dell’elezione di Robert Francis Prevost», papa Leone XIV. E sarà proprio il primo papa statunitense della storia a celebrare oggi alle 16.30 all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro il funerale del cardinale Camillo Ruini, morto martedì all’età di 95 anni.Il cardinale Ruini era nato il 19 febbraio 1931 a Sassuolo, nella Bassa emiliana verace. Lì la terra è piatta come il mare e feconda come poche. Una terra laboriosa e passionale come tutta quella «fettaccia di terra» che va dal Po al mare, come amava definirla Giovannino Guareschi. Lì ci nascono personalità che quando devono attraversare una vita da prete lo fanno in modo assai originale. Magari da vescovi e poi da cardinali, perfino vicari del Papa a Roma e magari da presidente dei vescovi italiani per tre lustri abbondanti, dal 1991 al 2007. Magari con la benedizione di un santo papa polacco, Giovanni Paolo II, e l’appoggio di un teologo di razza di nome Joseph Ratzinger, poi Benedetto XVI. Questa è stata la parabola del cardinale Ruini, che fino a poche settimane fa leggeva ancora i giornali, come aveva sempre fatto, anche se dal settembre 2024 aveva affrontato una serie di problemi di salute. Con lui sempre la Pierina, la sua storica «perpetua», originaria di Montebelluna, che era la famiglia del cardinale nella casa all’interno del complesso del Seminario minore, alle pendici del Gianicolo, dove Ruini aveva scelto di trascorrere la pensione. Negli ultimi giorni il decadimento fisico si era fatto importante e il cardinale sembrava come presagire o pregustare l’ultimo passaggio: «Ma perché dovrei mangiare? Io sono morto…». Così il cardinale avrebbe risposto appunto alle sollecitazioni della Pierina, una frase che però va oltre la rassegnazione considerando che tra le sue ultime fatiche librarie il cardinale aveva dato alle stampe un libro con un titolo tutto rivolto all’aldilà: C’è un dopo? La morte e la speranza (Mondadori, 2016).Quella del porporato di Sassuolo per la chiesa italiana è stata una vera e propria «era Ruini» che iniziò di fatto con il famoso Convegno di Loreto del 1985, quando Giovanni Paolo II cambiò decisamente rotta alla Chiesa italiana dell’epoca - imponendole una presenza attiva sulla scena pubblica, come «forza trainante» - e ne sostituì la guida. In quell’occasione Camillo Ruini lavorò fianco a fianco di papa Wojtyla, e c’è il lavoro dell’allora vescovo ausiliare di Reggio Emilia-Guastalla in quella che fu una vera e propria virata della chiesa rivolta a realizzare quella presenza forte e visibile del cattolicesimo italiano a livello sociale. Il rapporto tra Ruini e papa Giovanni Paolo II non si interruppe più, con un legame saldissimo e una visione comune.Il fiuto «politico» di Ruini è stato il suo lato più scintillante e riconosciuto da amici e avversari, attraversando la Prima e la Seconda Repubblica, passando dall’egemonia della grande balena bianca, la Dc, fino alla fine del partito unico con l’irrompere dei cosiddetti principi non negoziabili (vita, famiglia e libera educazione) e la conseguente possibilità per i cattolici di militare in qualunque partito purché, appunto, fossero uniti su quei principi. Quindi fu il berlusconismo che Ruini ha navigato con sapiente distanza, ma con altrettanta distinzione rispetto a chi, soprattutto certi cattolici «adulti», deragliava sui principi. Memorabile quando durante la battaglia per i cosiddetti Pacs (2007) non esitò a vergare un editoriale sul quotidiano Avvenire intitolato Non possumus. Un titolo che al cattolico «adulto» Romano Prodi, di cui don Camillo aveva celebrato le nozze, provocò un certo fastidio e i due, da amici che erano, divennero cordialmente ex amici.Padre del «progetto culturale» della chiesa italiana, sulle ali della convinzione di Giovanni Paolo II che la fede o si fa cultura o muore, a lui non sono state risparmiate critiche, anche intra ecclesiali. Don Giuseppe Dossetti, reggiano come don Camillo, lanciò i suoi strali soprattutto per le scelte «politiche» di Ruini, arrivando persino a cogliere una similitudine tra l’atteggiamento della chiesa che secondo lui aveva accolto la vittoria di Berlusconi e quella che 70 anni prima aveva spalancato le braccia al regime fascista. Ma il vertice del ruinismo è senza dubbio rappresentato dalla schiacciante vittoria al referendum sulla «procreazione assistita» del 2005, quando la Cei di Ruini mise in campo un comitato, Scienza&Vita, che fu il promotore e motore della linea del «doppio No» al referendum che però aveva proprio nel capo dei vescovi il suo maître à penser. Ruini aveva un obiettivo chiaro: l’invalidazione dei quattro referendum tramite il non voto. E così fu, con la chiesa intera che seguì in modo compatto; forse l’ultima volta in cui si è visto davvero un mondo cattolico unito e battagliero come un sol uomo.Il cardinale Ruini ha partecipato da protagonista al conclave del 2005 in cui diede un contributo fondamentale per l’elezione di papa Benedetto XVI, insieme a quello che è stato definito «partito del sale della terra», un gruppo di porporati che aveva proprio in Ruini uno dei suoi più illustri rappresentanti e che si contrapponeva alla cosiddetta «mafia di san Gallo», secondo una definizione del cardinale belga Godfried Danneels, membro di quel gruppo di cardinali e vescovi che aveva l’abitudine di trovarsi in Svizzera, a San Gallo, per conversare di vie alternative all’impronta impressa alla chiesa da Karol Wojtyla. Nel febbraio 2013 con le dimissioni di papa Ratzinger, a cui il cardinale reagì dicendo che, come cattolico, le decisioni del Papa non si discutono ma si accolgono, anche se possono provocare dolore, l’elezione di papa Francesco è stata la sorpresa. «Non ho avuto con Francesco», disse in una intervista concessa al Corriere della Sera, «un rapporto analogo a quello che avevo con i due pontefici precedenti. Però non sono in alcun modo ostile a papa Francesco. E non concordo con coloro che non riconoscono niente di buono nel suo pontificato, o addirittura ne contestano la legittimità».Quindi ecco il conclave del 2025, dove Ruini ha partecipato da non elettore alle congregazioni generali, le riunioni di cardinali che precedono il voto vero e proprio. In quell’occasione ha diramato un piccolo comunicato con «quattro auspici per la Chiesa di un futuro che spero molto prossimo». Fra di essi ricordava che «serve la capacità di rispondere in chiave cristiana alle sfide intellettuali di oggi, ma servono anche la certezza della verità e la sicurezza della dottrina. Da troppi anni stiamo sperimentando che, se queste si indeboliscono, tutti noi, pastori e fedeli siamo duramente penalizzati».