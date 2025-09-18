Francesco Bertolini
2025-09-18

Il freddo fa nove volte i morti dovuti al caldo

Il freddo fa nove volte i morti dovuti al caldo
Temperature rigide (Getty)
Mentre «La Stampa» rilancia il solito studio già smontato dalla «Verità» sui decessi legati alla canicola di quest’estate, in cui si calcola quanti di essi siano imputabili all’uomo, la rivista «Lancet» conferma il buonsenso: per i fragili è molto più letale il gelo.
Subscribe
ideologia green

Pene più severe per chi falsifica i video con l’Intelligenza artificiale

Pene più severe per chi falsifica i video con l’Intelligenza artificiale
Intelligenza artificiale (iStock)
  • È legge il ddl che istituisce il reato di «illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con Ia». Previsti fino a 5 anni di carcere. Critica la Rete per i diritti digitali: «Possibili scenari futuri di iper controllo governativo».
  • Il Garante ha bloccato il riconoscimento facciale allo scalo di Linate, malgrado l’opzione per imbarcarsi velocemente fosse facoltativa. Il sistema era già stato sospeso a Roma.

Lo speciale contiene due articoli

Subscribe
intelligenza artificiale

Germania malata, arriva l’austerità: sforbiciata alle pensioni e ai sussidi

Germania malata, arriva l’austerità: sforbiciata alle pensioni e ai sussidi
Lars Klingbeil (Ansa)
Il cancelliere ha annunciato un autunno di riforme «lacrime e sangue». In bilico il «Reddito di cittadinanza» per i disoccupati. Ma la Corte dei conti federale boccia la manovra perché non riesce a contenere il debito.
Subscribe
europa a pezzi

Nagel lascia Mediobanca: la lettera di addio e le dimissioni in cda

True
Nagel lascia Mediobanca: la lettera di addio e le dimissioni in cda
L'ex amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel (Imagoeconomica)

Dopo 17 anni alla guida di Mediobanca arrivano le dimissioni dell’amministratore delegato. L’uscita segue l’opas di Mps. Nella lettera ai dipendenti cita Orazio e rivendica i risultati raggiunti. Poco prima delle dimissioni ha venduto azioni per oltre 21 milioni.

Subscribe
dimissioni nagel mediobanca

Nato furibonda per il blitz in Polonia ma i danni li ha fatti un jet di Varsavia

Nato furibonda per il blitz in Polonia ma i danni li ha fatti un jet di Varsavia
La casa distrutta a Lublino (Ansa)
La casa distrutta nell’area di Lublino è stata colpita dal missile sparato da un F-16, non dai velivoli di Vladimir Putin. Salta la pista russa pure per l’omicidio di Andriy Parubiy: l’ha ucciso un ucraino furioso per la morte del figlio al fronte.
Subscribe
droni polonia
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy