Flaminia Camilletti
2025-08-07

Ministri a processo, voto a ottobre col referendum sulle toghe più vicino

Ministri a processo, voto a ottobre col referendum sulle toghe più vicino
Cesare Parodi (Imagoeconomica)
Scrutini e dibattiti coincideranno con la campagna sulla riforma della magistratura.
Subscribe
governo

Appuntamento in Piazza con Ashkan Rostami

Appuntamento in Piazza con Ashkan Rostamiplay icon
content.jwplatform.com

Appuntamento in Piazza con Ashkan Rostami uno dei più autorevoli esponenti della diaspora iraniana in Europa: rappresenta all’estero il Partito Costituzionalista dell’Iran e da tempo prende parte al Consiglio di Transizione dell’Iran. Con lui parliamo della situazione della Repubblica islamica dopo la guerra lampo con Israele e del futuro dell’Iran.

stefano piazza

Meloni certa: «Qui c’è sotto un disegno»

Meloni certa: «Qui c’è sotto un disegno»
Giorgia Meloni (Imagoeconomica)
Il premier al «Tg5 » sul caso Almasri: «Non governo a mia insaputa. Stiamo cambiando la giustizia, mi aspettavo conseguenze». Sulle Regionali rassicura: «Siamo uniti, troveremo una quadra». Giuseppe Conte, attaccato, risponde così: «L’esecutivo è sotto ricatto?».
Subscribe
giorgia meloni

Edicola Verità | la rassegna stampa del 7 agosto

Edicola Verità | la rassegna stampa del 7 agosto

Ecco EdicolaVerità, la rassegna stampa del 7 agosto con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

«I giudici tendono a esondare dal loro ruolo»

«I giudici tendono a esondare dal loro ruolo»
Nel riquadro, il costituzionalista Carlo Iannello (Imagoeconomica)
Il costituzionalista Carlo Iannello: «Da Maastricht in poi neutralizzati i poteri statali. Ma così si erode la democrazia».
Subscribe
giudici carlo iannello
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy