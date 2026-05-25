True Luca Caglio Sala nega l’emergenza, ma in metro comandano le borseggiatrici True Nel riquadro le ferite riportate da Lukas dopo l'aggressione in metropolitana da parte di alcune borseggiatrici (iStock)

Volontario anti-borseggi colpito alla testa alla stazione Centrale: «Volevo avvisare la security». La destra attacca il sindaco: «Fallite le politiche sulla sicurezza».Magari i reati a Milano durassero appena una «week» come i tanti eventi mondani in cui si specchia il sindaco Sala, quello che «il problema della sicurezza» è frutto di «una campagna politico-mediatica» contro la metropoli, quindi non esiste, sbagliano i giornalisti a riportare gli episodi di microcriminalità che poi cambiano la «percezione» dei cittadini. Fosse per lui, bisognerebbe dare notizia solo degli omicidi. Sono in calo? Allora va tutto bene. Oppure è colpa del governo che deve mandare più agenti. Tanto Mr Expo mica scende in metropolitana, non prende l’autobus di notte dopo il lavoro, soprattutto non è una donna. Al massimo, si è beccato qualche «tegola» per le inchieste della Procura sulla gestione urbanistica del Comune. Intanto, sotto i grattacieli, ogni giorno, le borseggiatrici continuano a fare il loro sporco lavoro: scippare turisti e pendolari, aggredire chi prova a segnalarle. Ma non ditelo ai dem: secondo loro, errano quei volontari che filmano per renderle riconoscibili sui social.Lukas, 19 anni, professione barista, è tra i «cacciatori» di ladre in metropolitana. Sabato pomeriggio, però, la preda è diventata lui, che si è ritrovato dalla stazione Centrale alla stazione dei carabinieri di Moscova per denunciare un’aggressione. «Ero con altri volontari sulla banchina della verde, direzione Abbiategrasso, quando ho riconosciuto due borseggiatrici pronte a entrare in azione. L’età? Tra i 20 e i 25 anni, dell’Est Europa, probabilmente bosniache. Così abbiamo iniziato a mettere in atto le nostre azioni di disturbo, per esempio diffondendo alcuni messaggi dalla nostra cassa bluetooth: “Attenzione pickpocket”, “Attenzione al portafoglio”». La coppia di ladre non scappa, anzi reagisce a colpi di borsa, i ragazzi si difendono lanciando acqua dalle bottigliette. «Poi mi sono diretto verso le scale, volevo informare la security di Atm», riprende Lukas, «ma una borseggiatrice mi ha raggiunto e sferrato un colpo in testa con la cinghia della borsa, la fibbia metallica mi ha ferito, perdevo sangue». Arriva l’ambulanza, poi i carabinieri: ladre sparite. Ci sono le telecamere di sorveglianza, certo, «però vedo che certe “signorine” già denunciate continuano a girare. A parte quelle arrestate nella maxi inchiesta dei carabinieri di Venezia».Chi glielo fa fare, Lukas? Potrebbe passare il sabato facendo cose più divertenti. «Anch’io sono stato vittima di furto, non voglio che altri provino quel sentimento di rabbia misto a vergogna. Siamo volontari liberi, non esiste un vertice che ci impone turni, sbaglia chi pensa che cerchiamo visibilità attraverso i social. Mi ha scritto Silvia Sardone (eurodeputata leghista, ndr) per farmi gli auguri di pronta guarigione». Chiediamo al giovane barista, nonché «vedetta» della stazione Centrale, qual è la tecnica più utilizzata dalle borseggiatrici per fregare i turisti: «Di solito bloccano le scale mobili con il pulsante dell’emergenza, quindi invitano le vittime prescelte, solitamente di origine asiatica perché girano con più denaro contante, a prendere l’ascensore; lì s’infilano pure loro, tra le valigie, e con destrezza mettono a segno il colpo».Sull’aggressione ai danni di Lukas è intervenuto anche Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e attualmente deputato di Fratelli d’Italia: «Quanto accaduto nella metropolitana è l’ennesima dimostrazione del fallimento delle politiche sulla sicurezza portate avanti da Sala e dalla sua giunta. Ormai, anche chi prova a difendere i cittadini viene aggredito. Ma Palazzo Marino preferisce occuparsi di propaganda e piste ciclabili».