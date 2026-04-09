Redazione digitale Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: 11 arresti a Matera True play icon

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura della Repubblica. Arresti domiciliari per 11 soggetti.L’indagine ha portato alla luce un presunto sistema organizzato per favorire l’ingresso illegale in Italia di cittadini extracomunitari attraverso l’utilizzo distorto delle procedure previste per l’assunzione di lavoratori stranieri.Secondo gli inquirenti, il meccanismo si basava su una rete articolata: c’era chi reclutava i cittadini stranieri, chi raccoglieva documenti e passaporti, chi preparava le pratiche e chi metteva a disposizione imprese — reali ma ignare oppure compiacenti o fittizie — utilizzate come datori di lavoro solo sulla carta.Le domande di nulla osta al lavoro sarebbero state presentate sulla base di rapporti di lavoro inesistenti, esigenze occupazionali fittizie e documentazione ritenuta falsa o irregolare. In diversi casi sono emerse firme apocrife, dichiarazioni incomplete e dati considerati inverosimili, oltre all’utilizzo ricorrente degli stessi recapiti telefonici ed email.Dalle indagini è emerso anche che alcune aziende sarebbero state coinvolte a loro insaputa, mentre altre risultavano prive di reale attività o comunque incapaci di sostenere assunzioni. La serialità delle pratiche e la ripetitività delle modalità operative delineano, secondo l’accusa, un sistema strutturato.Il fine sarebbe stato duplice: da un lato consentire a cittadini extracomunitari di ottenere indebitamente il visto e l’ingresso in Italia, dall’altro ricavare un profitto economico dalla gestione delle pratiche.I reati contestati, allo stato delle indagini, sono riconducibili al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, attraverso la predisposizione di pratiche fittizie, la simulazione di rapporti di lavoro e l’utilizzo di documentazione non genuina.L’operazione rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa volta a contrastare fenomeni che alterano i canali legali di ingresso nel Paese e compromettono il corretto funzionamento delle procedure amministrative in materia di lavoro e immigrazione.